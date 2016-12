Hay 5 mil comercios que no están inscritos al Seguro

Informó Manuel Ruiz López que es necesario tener coordinación con el Municipio y la Secretraría del Trabajo para poder monitorear que los comercios cumplan con sus obligaciones. ARCHIVO PDA

Un total de 5 mil locales del primer cuadro de la ciudad no cuentan con inscripción al Seguros Social, lo que habla de una irregularidad ante diferentes instancias federales, señaló el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Querétaro, Manuel Ruiz López.



Dijo que “son 5 mil locales que no cuentan con inscripciones al Seguros Social, licencias y medidas de Protección Civil, SAT, Infonavit e IMSS. Es un dato del municipio, ellos hablan de que hay mucho por formalizar y eso provoca estar irregularidades”.



Sin embargo, comentó que por parte de Municipio hay medidas que se están realizando y que consiste en abrir un negocio y tramitar licencia, lo que ayuda a identificar estos y acercarnos a ellos para que sepan de los beneficios queda estar inscrito al Seguros Social.



“Hay trabajo por parte de Municipio, en cuanto se abre un nuevo comercio deben tramitar licencia y así es como nosotros podemos identificar a esos comercios y acercarnos a ellos para ofrecer el beneficios que tienen con el Seguro Social; es cierto que un accidente puede quebrar un negocio; una caída de una escalera, por muy pequeño que sea te puede hacer quebrar”.



Además, Ruiz López señaló que son autoridades municipales como de la Secretaría del Trabajo las encargadas de verificar en primera instancia, las condiciones laborales de cada uno de los 5 mil locales irregulares que se ubican en el Centro Histórico; desde licencias hasta cada una de las prestaciones a las que debe tener derecho cada trabajador de cada uno de esos locales.



“Siempre estamos atentos a ello; Municipio por su parte ver que cuenten con licencia, la Secretaría del Trabajo que tenga las prestaciones necesarias cada trabajador; Infonavit, IMSS entre otras cosas; nosotros no podemos sancionar hasta no tener indicación de la Secretaría del Trabajo y lo único que podemos hacer, es ir con esos comercios, abordarlos y hablar de lo mucho que a lo largo se ahorraran inscribiendo a sus trabajadores al Seguro”.