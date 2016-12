IGNORA MARCOS OLA DE ROBOS A TIENDAS

Asalto a mano armada: El pasado 12 de diciembre robaron la zapatería La Gran Barata de León; dos hombres se acercaron al mostrador, mientras que uno amenazaba a la empleada con un arma, otro se saltó el mostrador y tomó el dinero de las ventas; en las imágenes se ve que en la tienda había mucha gente, que al ver lo que ocurría abandonó el lugar. ESPECIAL

Autoridades municipales y estatales han ignorado las denuncias de los comerciantes de Avenida Zaragoza sobre la creciente inseguridad y el aumento de los asaltos en esa concurrida zona de plazas, tiendas, bancos, farmacias, hoteles y escuelas.



Representantes del “Grupo Empresarial Queretano” han entregado oficios en las oficinas del alcalde Marcos Aguilar Vega y del gobernador Francisco Domínguez, solicitando la instalación de un módulo de vigilancia móvil en la esquina de Ignacio Zaragoza y Manuel Tolsá, punto estratégico para combatir el alto índice de robos.



Los comunicados, recibidos el 21 de julio de 2016 (y de los que PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, tiene copia) no han merecido ninguna respuesta hasta ahora, indicó el dirigente Jesús Ríos Lozano, por lo que decidieron colocar mantas y cartulinas amenazando a los delincuentes con lincharlos o, al menos, entregarlos a la Policía.



Son más de 100 mil personas las que circulan diariamente por la zona, considerando las paradas de camiones de La Alameda y frente a Coppel, así como las sucursales bancarias y la cercanía del mercado Escobedo.



Solo en el tramo comprendido entre Corregidora y Ezequiel Montes, suman 500 locales de la Plaza de la Tecnología, 15 más de la Plaza Zaragoza, 180 comercios en general, 9 escuelas, 8 bancos, 6 farmacias, 2 hospitales y clínicas, un hotel y otros servicios.



Muchos de los establecimientos han sido asaltados una o más veces, incluso por personas armadas, como las que irrumpieron el 12 de diciembre en la zapatería La Gran Barata de León, donde hubo detonaciones.



“Hemos estado pidiendo cita al señor Marcos Aguilar y a sus colaboradores desde hace casi medio año, pero no hemos tenido respuesta”, aseguró el propietario de Carnitas Ríos, quejándose también de la falta de presencia policiaca.



Se requiere, dijo, un mayor rango de acción y eficacia para frenar la problemática delincuencial que se ha apoderado de la ciudad.



El módulo de vigilancia móvil solicitado serviría no solamente para inhibir los asaltos a comercios, sino para proteger a los empleados y miles de transeúntes que utilizan la Avenida Zaragoza.



Los comerciantes del “Grupo Empresarial Queretano” no descartan continuar con las acciones particulares de autodefensa, amagando a los delincuentes ya no con lincharlos, sino al menos con entregarlos a la Policía.



“Estamos desesperados. La autoridad no hace caso”, remató Jesús Ríos, apostando por la organización de los comerciantes para defenderse.