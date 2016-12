Registra 3 secuestros el Semáforo Delictivo

Querétaro, con cinco: Robo a vehículo, casa, negocio, lesiones y violación.

Corregidora, con cinco: Secuestro, robo a vehículo, casa, negocio y lesión.

El Marqués, con cinco: Robo a vehículo, casa, negocio, lesiones y violación.

San Juan del Río, con cuatro: Homicidio, robo de vehículo, casa y violación.

Colón, con cuatro: Homicidio, robo de vehículo, lesiones y violación.

Pedro Escobedo, con tres: Homicidio, robo de vehículo y a negocio.

Finalmente, Cadereyta, con tres: Robo de vehículo, negocio y lesiones.

En noviembre fueron denunciados tres secuestros en el estado de Querétaro, según datos del Semáforo Delictivo, que ubica a la entidad con siete de ocho mediciones, en rojo: Homicidio, secuestro, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio, lesiones y violación.Solamente se ubica en verde la extorsión, delito que difícilmente se denuncia.Según la medición basada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los tres secuestros uno se registró en la capital queretana, otro en El Marqués y uno más en San Juan del Río.También aumentó de manera alarmante el caso de violaciones. Según la medición, de 27 denuncias en octubre pasamos a 34 en noviembre.De estas, 9 se cometieron en la capital, 7 en San Juan del Río, 3 en Corregidora, 3 en El Marqués, 3 en Colón, 2 en Pedro Escobedo, 2 en Humilpan, 2 en Ezequiel Montes, 2 en Cadereyta y el resto en la zona serrana.El tema de homicidios también se incrmentó, al pasar de 7 registrados en octubre, a 12 en noviembre. De estos, 6 se cometieron en el municipio de Querétaro, 2 en Corregidora y los demás en Tequisquiapan y Amealco.En cuanto a robo a vehículo, prácticamente todo el estado se encuentra en rojo, con 425 casos denunciados, muy por encima de la media nacional que es de 269.También el robo a casa ha despuntado, al llegar a 309 delitos denunciados, muy por arriba del promedio nacional que es de 175.Por lo que ve al robo a negocio, el semáforo se ubica en 264, contra 119 que marca la media nacional.Las lesiones es otro rubro en el que reprobamos, al tener 302 casos contra 230 del promedio en el país.Un año malo para QuerétaroY es que apenas el mes pasado,por primera vez en varios meses, el Semáforo Delictivo de Querétaro pasó de siete rojos a cuatro, al registrar una baja en los delitos de homicidio y secuestro en octubre, el robo a casa creció un 49 por ciento en comparación con la media nacional para el mismo mes.Y es que para septiembre de este año se denunciaron 289 hurtos, contra 381 de octubre. Es decir, en tan solo 30 días, el delito aumentó en 92 denuncias, es decir, 32 por ciento.Pero no todo era negativo para la entidad: De las ocho mediciones que la organización hace (homicidio, secuestro, extorsión, robo a vehículo, casa, negocio, lesiones y violación), las tres primeras se encontraban en verde y las cuatro últimas en rojo.En el delito de homicidio, la entidad marcaba rojo en septiembre, con 15 asesinatos, contra 7 en octubre, cifra que lo ubicaba en el promedio nacional.En el tema de secuestro también pasó de rojo a verde. En septiembre de este año, la entidad tenía dos plagios en curso y para octubre registró cero, pero para noviembre se fue a tres, como señalábamos arriba.El tercer semáforo que colocaba en verde era el de la extorsión, que -salvo enero que hubo cuatro denuncias-, nadie más ha acudido a la autoridad.Donde el estado seguía -sigue- reprobado en el robo a vehículo, casa, negocio, lesiones y violación. En esos cinco delitos, Querétaro está en rojo.En robo a vehículo subimos 6 puntos, al pasar de 457 denuncias en septiembre, a 466 en octubre. El promedio nacional es de 200 robos cada 30 días. En comparación con 2015, este delito creció un 34 por ciento, pero si lo reflejamos con nuestra media anual, crecimos 48 por ciento.En cuanto a robo a casa, fue exponencial el crecimiento. En septiembre de este año se denunciaron 289 hurtos, contra 381 de octubre. Es decir, en tan solo 30 días, el delito aumentó en 92 denuncias, es decir, 32 por ciento.Pero en robo a negocio las cosas no pintaron mejor. Para septiembre hubo registro de 249 robos contra 296 en octubre. Ahí, el delito creció 19 por ciento frente al mes anterior. En cuanto al año pasado, aumentó 32 por ciento y en comparación con el promedio 2016, se disparó a un 75 por ciento.En el delito de lesiones, el estado se mantuvo a la alza: de 344 denuncias registradas en septiembre, se incrementó a 354 en octubre. Diez más. El 3 por ciento.Por municipios, según el Semáforo Delictivo, destaca la capital, Querétaro, mantiene en rojo los robos a vehículo, casa y negocio, igual que lesiones y violación.Y Corregidora, que no ha podido bajar de rojo a amarillo los robos a vehículo, casa y negocio, ni tampoco las lesiones.Los datos de septiembreApenas hace dos meses, el Semáforo Delictivo dio a conocer su medición de septiembre, que arrojó los siguientes datos:Secuestros en Tequisquiapan y Corregidora, y homicidios en Querétaro, Colón, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo y San Juan del Río, elevaron en septiembre de este año a siete rojos el Semáforo Delictivo para el estado, según la organización que mide la incidencia delictiva a nivel nacional, basándose en datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.Y es que, comparado con agosto, que marcaba por encima de la media nacional los delitos de robo de vehículo, negocio y casa, además de lesiones y violación, la entidad incrementó los delitos según datos subidos al portal, www.semáforo.com.mx.En el caso de los dos secuestros denunciados formalmente (hay que recordar que hay una cifra negra desconocida porque el delito no se reporta oficialmente a la autoridad), uno se registró en Corregidora y otro en Querétaro, capital.Según las mediciones de Semáforo Delictivo, el secuestro durante los meses anteriores estuvo a la par de la media nacional: en enero se registró uno, en febrero cero, en marzo uno, en abril uno y de mayo a julio cero, mientras que en agosto se denunció uno.En el caso de homicidios, en septiembre de 2015 se denunciaron 12, mientras que para ese mismo mes, pero de este año, subió a 15.El 41 por ciento de los crímenes se denunciaron en la capital de Querétaro, mientras que el22 por ciento en San Juan del Río y el 11 por ciento en Landa de Matamoros, además de otros en Colón y Pedro Escobedo.De hecho, según la misma medición, los tres meses anteriores, junio, julio y agosto de 2016, la entidad había permanecido por debajo de la media nacional, con seis homicidios por mes.Así las cosas en septiembre, los municipios con semáforos rojo son: