Autorizó anterior Gobierno Barrio Santiago: Fernández

El Barrio Santiago fue autorizado el 14 de julio de 2015, asegura el secretario del Ayuntamiento capitalino. El proyecto contempla 64 mil metros cuadrados de desarrollos comerciales y exclusivos departamentos, que se construirá en el casco de la Exhacienda Carretas. LEGORRETA&LEGORRETA

Afirma el secretario del Ayuntamiento capitalino, Rafael Fernández de Cevallos, que fue la administración de Roberto Loyola la que autorizó el proyecto inmobiliario denominado Barrio Santiago.



Acusó que en lo que ve a la actual administración, solo se permitió a que los desarrolladores entregaran en dinero lo que corresponde al terreno que deben donar al Municipio.



“Como saben, el proyecto fue autorizado en la administración pasada. El 14 de julio del 2015 se autorizó el proyecto maestro que contempla temas habitacionales y comerciales. Lo que nosotros aprobamos, fue recibir en efectivo la donación que ellos nos deben transmitir de acuerdo al código urbano. En lugar de aportar un terreno, lo harán en efectivo”.



Explicó que por parte de la administración se hará un avalúo acorde con los metros que la empresa inmobiliaria tendría que donar al Gobierno Municipal y de ahí, se traducirán en dinero efectivo para las arcas municipales.



Fernández de Cevallos dijo que desde el Cabildo, en la última sesión del año, se autorizó añadir un terreno que los empresarios adquirieron y que colindaba con la antigua Hacienda de Carretas, al cual le corresponde la clave catastral 140100114022062, y advirtió que el Municipio de Querétaro no emitirá licencia alguna en tanto no se dé luz verde por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia.



El proyecto contempla más de 64 mil metros cuadrados de desarrollos comerciales y exclusivos departamentos, y todo girará entorno a lo que queda del casco de la Exhacienda Carretas.



Como lo ha informado PLAZA DE ARMAS, en el escritorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia el proyecto aún no figura. Su titular, Diego Prieto, aseguró que antes que nada, los desarrolladores deberán sentarse con la dependencia federal para que en una mesa técnica, se revisen los criterios de preservación de la zona de los Arcos en sus dos perímetros B, con la participación del INAH, Instituto Municipal de Planeación, Desarrollo urbano e ICOMOS.



Por su parte, la regidora de Morena, Nadia Edith Alcántara, acusó que estarán vigilantes al cumplimiento de los estándares que el INAH señala en relación a la altura y características de la construcción.



“Considerando que se construirá en la Calzada de los Arcos, justo frente a nuestro

acueducto. Zona de interés cultural y arquitectónico de la ciudad”.