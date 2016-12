DESABASTO Y CAOS EN LA MÉX - QRO

Desabasto de Gasolina. agencias

Muy complicado se ha tornado el panorama para vacacionistas que regresan o salen de sus hogares ante la falta de combustible en las principales carreteras y ciudades del Bajío.



En la México-Querétaro, la más transitada del país, hay desabasto de Magna, Premium y en algunos casos, Diésel, según denuncian usuarios de redes sociales.



El problema se da desde Tepeji del Río y afecta las gasolineras ubicadas en Polotitlán, San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués, Querétaro, Corregidora y continúa hasta San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato.



En algunos centros de servicio han decidido limitar la venta en 20, 30 y 40 litros, para tratar de abastecer a la mayor cantidad de usuarios.



Además, en la zona de Palmillas, en los límites de Querétaro con el Estado de México, despachadores de combustible han realizado cobros excesivos si se quiere obtener Magna y sobre todo, Diésel.



Usuarios ha difundido en redes sociales que hay despachadores que cobran 50 pesos por cargar.



Como lo publicó PLAZA DE ARMAS, este problema se viene arrastrando desde noviembre.

Un reportaje de El Periódico de Querétaro señalaba el 12 de noviembre que aunado al robo de combustible y la operación de las refinerías de Pemex a un 50 por ciento de su capacidad han originado la falta de combustibles en Querétaro, así como en Celaya y San Miguel de Allende.



“Primero fue la gasolina, ahora es el diésel”, afirmó el tesorero de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro (UESQRO), Rubén Herrero.



Aquí se reveló que hay un problema de desabasto de combustibles en la entidad y del que poco se ha hablado, por lo que la UESQRO, preocupada con la situación, ha buscado informar a la ciudadanía sin afán de crear alarma para que tomen sus debidas precauciones, información que algunos actores políticos y mediáticos trataron de desestimar.



En entrevista para El Noticiario de Querétaro, a mediados de noviembre, además de confirmar la información, Rubén Herrero, indicó que debido a la falta de hidrocarburo en la Terminal de Abastecimiento y Reparto, ubicada en el Parque Industrial Benito Juárez, las casi 50 pipas que durante días estuvieron a las afueras de las instalaciones fueron enviadas a las instalaciones de Pemex en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, o en Tula, Hidalgo, para abastecer sus tanques, lo cual significa una inversión de tiempo y dinero que se refleja de manera negativa en sus bolsillos.



“Hay algunas donde en este momento se encuentran sin producto (…), y esto es porque se ha estado surtiendo conforme va llegando el producto que se está abasteciendo a la terminal por rueda o por ducto, sin embargo, no ha sido suficiente para satisfacer esta demanda”, dijo.



Recalcó que la UESQRO, que está conformada por 140 centros de servicio, ha intentando dialogar con autoridades de Pemex para ver qué medidas se van a tomar y con ello abastecer de una forma más rápida el mercado que en esta zona, debido a la creciente población y las industrias, está muy demandado.



Asimismo, comentó que han buscado a las autoridades estatales, a las que han enviado oficios para hacer de su conocimiento la situación y de esa manera tener un apoyo en ellos para que abonen a una pronta solución a la escasez, agregando que será el lunes cuando los reciban para abordar el tema.



En rueda de prensa, integrantes del Consejo de Administración de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro AC indicaron a mediados de noviembre que las pérdidas económicas son importantes, si bien algunas gasolinera por su ubicación pierden más que otras, todas se ven afectadas. Además, señalaron que la ausencia del hidrocarburo puede propiciar la compra ilegal del mismo, pues en las zonas rurales la “gente tiene que trabajar” y ver la manera de conseguir la gasolina.



Asimismo, indicaron que Pemex no ha querido revelar cuál es el origen del problema, por lo que es complicado poder pensar en una solución si no se tiene conocimiento de la raíz del desabasto. Resaltaron que durante ocho meses han tratado de mitigar el impacto de la falta de gasolina, sin embargo, es una situación que se está volviendo insostenible.