Molesta precios a los ciudadanos. FRANCISCO IBARRA

En un sondeo, automovilistas que esperaban para cargar gasolinas en diversos puntos de la ciudad expresaron su molestia por el incremento anunciado a partir de enero.

Y es que según los datos revelados por Hacienda, reflejan incrementos de hasta un 20 por ciento.



Luis Altamirano, propietario de un Honda Civic, señaló que es una ofensa para los mexicanos que tras el anuncio del Presidente Enrique Peña Nieto de que no subiría la gasolina por la reforma energética, “nos den esta puñalada”.



Para Mirna Ramírez, ama de casa y propietaria de un Jetta, lo más preocupante es que con el nuevo precio de los combustibles, “va a subir todo: la comida, la luz, el agua… ya sabemos que cuando sube la gasolina, sube todo; no tienen madre”, señaló molesta.



En tanto, el estudiante Joel Garza, quien se encuentra temporalmente en Querétaro, dijo que a él le afectará en su presupuesto mensual, pues sus papás “me envían una cantidad fija y ahora voy a tener que dejar de comprar otras cosas para pagar la gas de mi coche; pero qué tal ganan los diputados”.



Francisco Cisneros, chofer de taxi, reconoció que su gremio exigirá el incremento a la tarifa: “De por sí no es muy difícil que completemos el chivo y con esto menos fácil va a estar, yo creo que nos debemos organizar y exigirle a la Gobernación (sic) que nos deje subir la tarifa para lograr completar mis gastos”.