Promueve Eric Salas eliminar semáforos

IDEOTA. Eric Salas, diputado del PAN, (a la derecha, claro), propone desaparecer los semáforos. Lo apoya Carlos Lázaro Sánchez del PRD. Testigo: Roberto El Monero Carbajal. PDA

Modificó el diputado panista Eric Salas su iniciativa de suprimir la luz ámbar en los semáforos y de una vez propuso desaparecer esos aparatejos, al cabo, dijo, nadie les hace caso.



Reconoció el legislador que la idea original no es suya, sino del exalcalde priista Roberto Loyola, que quitó la mayor parte de los semáforos del Centro Histórico. "Honor a quien honor merece", apuntó.



Al preguntarle si con esto no aumentarán los accidentes, el diputado Salas - "El Veneno"- para los cuates - dijo que sí, pero que eso servirá para regular el crecimiento poblacional. "Ya no cabemos", razonó.



La propuesta, como todas las del PAN, contará con el apoyo de los partidos "de oposición".



Excepto la diputada de Morena, que ya dijo que no apoyará tal estupidez, a diferencia de PRD, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, y del priista Mauricio Ortíz Proal, que han decidido dar su voto razonado al planteamiento de Salas.



De aprobarse la inciativa de Eric, se dará la orden al Gobierno del Estado para retirar los semáforos, comenzando por los de las vías rápidas. como Zaragoza y Constituyentes, para que los resultados comiencen a notarse de inmediato, aunque si por él fuera, debería de empezarse hoy por ser Día de los Inocentes.