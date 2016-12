Atenderá Red Ambiental comunidades

El Municipio de Querétaro planea las rutas para que Red Ambiental dé el servicio a las comunidades que aún atiende el Ayuntamiento. ARCHIVO PDA

Afirma el director de Aseo y Alumbrado Público, Carlos del Olmo Córdova, que ya se están trazando las rutas para que la empresa concesionaria del servicio de recolección de residuos, Red Ambiental, comience a dar servicio en las comunidades que se encuentran en la periferia de la capital, a las que hasta hoy ofrece de manera semanal el servicio la Secretaría de Servicios Públicos.



“Las rutas ya están en prueba. Sin embargo, hasta que no tengamos el servicio al 100 por ciento y no al 99, no podemos pensar que esto crezca. Se agregarán nuevas colonias y les iremos notificando”.



Para Del Olmo Córdova, uno de los principales obstáculos que se presentan en las comunidades es que no estén urbanizadas, lo que hace más complejo que se tracen las rutas y que se establezcan tiempos de servicio.



Al señalar que por el momento se les atiende dentro de “los servicios especiales” con los castores que se quedó el Municipio, refirió que sí están contempladas dichas comunidades en el cronograma de la empresa.



Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto y la delegación Josefa Vergara, son las que cuentan con el mayor número de comunidades a las que el Municipio les sigue prestando el servicio.



“Son en total 49 comunidades. La mayor parte de ellas se concentran en Santa Rosa Jáuregui. Entre Felipe Carrillo Puerto y Josefa Vergara, a lo mucho son 10 comunidades.



“La idea es que haya cobertura total al término del próximo año. Se están trabajando las nuevas rutas tanto con las comunidades como con las nuevas colonias que se irán agregando”.



El director de Aseo y Alumbrado refirió que por ahora batallan con los locatarios que no quieren pagar su servicio de recolección, pues no estaban acostumbrados a hacerlo. Aseveró que dicho cobro se hará cada que los empresarios quieran renovar su licencia.