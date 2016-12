BASURA, INSEGURIDAD Y PROTESTAS EN EL 2016

Marzo ardiente: Encabezó el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, una marcha y mitin ante el Palacio de Gobierno para protestar por la falta de apoyo de la administración estatal y exigir la comparecencia del gobernador ante el H. Consejo Universitario. PDA Luto: Falleció el empresario Abraham González Contreras, uno de los principales constructores del Estado y gran amigo de PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. Aquí en la fiesta de aniversario con El Armero, Sergio Arturo Venegas Ramírez. PDA Lo nunca visto: Basura acumulada en pleno Jardín Guerrero, frente a la antigua Presidencia Municipal de Querétaro., luego de que Marcos Aguilar concesionara el servicio de recolección. SERGIO A. VENEGAS ALARCÓN Inédito: Trabajadores de limpia salieron a las calles del Centro Histórico de Querétaro para protestar en contra de las autoridades municipales y de sus dirigentes sindicales. PDA Primicia: Las principales publicaciones del mundo, como Time, recogieron en sus ediciones digitales e impresas la imagen de Joaquín El Chapo Guzmán. TIME









Inseguridad y violencia han marcado el 2016 queretano, el año de la privatización de los servicios públicos en la capital convertida en cochinero, la frustrada venta de bibliotecas y casa de la cultura, la intromisión oficial en la UAQ y las protestas sociales, como la del Día del Trabajo, que hizo huir al gobernador Francisco Domínguez.



Cae Querétaro del tercer al octavo lugar nacional en el índice de paz, y más del 56 por ciento de los queretanos declaran al INEGI sentirse inseguros.



Año también de pérdidas para el sector empresarial, como la del constructor Abraham González, el líder de los mercados J. Merced Aguilar Trejo, don Yamil Kuri y el ganadero Remigio Amieva, y para el cultural, con las del músico Luis Olvera, el escritor Ignacio Padilla y el poeta Alberto Arellano, entre otros.



Aquí inicia el recuento.



Enero.



La muerte del delincuente Salvador “El Patas” en una miscelánea de Lomas de Casa Blanca que pretendía asaltar y una campal con balacera y quema de auto en Menchaca, abrieron nuestra primera plana.



Unas horas después, bombas molotov, disparos y más vehículos incendiados hacían arder Menchaca III, colonia sin control que daría de qué hablar a lo largo del año. El entonces secretario de Gobierno Municipal, Francisco de Silva, reconoció presencia del narco.

Comenzaban las protestas de los comerciantes en contra de la administración de Marcos Aguilar, que el Día de Reyes culpaba al PRI de organizar las manifestaciones.

Primicia editorial de PDA



Una de las mejores noticias del 2016 se daría el 8 de enero, con la recaptura de “El Chapo Guzmán”, en Sinaloa, documentada en exclusiva por PLAZA DE ARMAS, El Portal de Querétaro, con nuestras imágenes que dieron la vuelta al mundo a través de los principales medios, como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.

Gobernador viajero



El 12 de enero se anuncia el primer viaje internacional de Francisco Domínguez Servién, en el año, a la Feria de Turismo de España, acompañado de su delfín para el 2021: Mauricio Kuri, presidente municipal de Corregidora, y una extensa comitiva; mientras el alcalde Marcos Aguilar corría a 600 empleados y los transportistas metropolitanos se pronunciaban en contra del impuesto dirigente Juan Barrios.



Paralelamente, el PAN estatal anunciaba purga de medio millar de militantes identificados como traidores y la Procuraduría se enredaba en la identificación de los restos de la joven Yosheline Arenas, asesinada en diciembre.



Y la violencia crecía con expresiones no vistas antes en Querétaro, como el asalto y violación de dos empleadas en el Motel Deseo, de la capital. El presidente municipal se lavaría las manos, responsabilizando a la empresa de su seguridad.



Cierra el mes con un robo en el Centro de Atención Municipal de Corregidora. Ladrones madrugadores se llevaron 2 millones y medio de pesos del Predial.



Febrero



En Huimilpan y Colón revienta la PGJE dos narcotiendas y en la privada Quintas de la Laborcilla, de la capital, desvalijan vehículos. El Ayuntamiento admite que ha llegado a Querétaro el turismo criminal y señala a bandas de la Ciudad de México y el Edomex como culpables.



Del 12 al 17 de febrero capta toda la atención la exitosa visita del Papa Francisco a nuestro país, solicitada por el Presidente Enrique Peña Nieto y promovida por el embajador ante El Vaticano, Mariano Palacios Alcocer.



El 18 rinde su IV Informe el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, con la presencia del gobernador Francisco Domínguez, que mantiene una relación de altibajos con la institución que le formó profesionalmente.



El 19 se confirma la identificación de los restos femeninos hallados en un predio de El Marqués. Sí es Yosheline Arenas. Es detenido el presunto homicida, Fernando García Ávalos “Kenji”, conocido de la joven.



Finaliza febrero con la denuncia del comunicador Miguel Ángel Álvarez ante el mecanismo federal de protección a periodistas por la persecución que afecta su desempeño profesional y vida privada. Fue desplazado del noticiario estelar de Televisa, igual que media docena de conductores incómodos en otros medios electrónicos.



Marzo



Abre el mes con la huelga del STEUAQ. El viernes 4 son colocadas las banderas rojinegras en instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro.



Aparecen en La Pradera las primeras mantas de vecinos vigilantes en contra de la delincuencia.



PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, alerta sobre el peligroso traslado de procesados encapuchados (tipo Guantánamo) a Juzgados Federales ubicados en el Centro Histórico. Los policías exhiben armas de alto poder ante el sobresalto de los observadores.

En tanto, crece el debate sobre la alerta de género exigida por activistas sociales y negada por el Gobierno, así como el tema de las bodas gay al ser cesados cuatro jueces por negarse a casar personas del mismo sexo.



Aparecen dos ejecutados en Lomas de El Marqués.



El Ayuntamiento de Marcos Aguilar anuncia acción penal en contra de funcionarios de la

anterior administración por supuestas irregularidades en la construcción del Lienzo Charro.



Una mujer mata a su novia en el conflictivo fraccionamiento Eduardo Loarca.

Miles de miembros de la comunidad universitaria, encabezados por el rector Gilberto Herrera Ruiz, se manifiestan y llenan nuestra Plaza de Armas para exigir la comparencia del gobernador Francisco Domínguez Servién ante el Consejo Universitario, mientras la huelga se prolonga. Termina el lunes 28, luego de un errático fallo de las Junta de Conciliación en contra de la UAQ.



Cae presunto violador serial: Hasaaid Rodríguez Muñoz, licenciado en arquitectura, casado y con hijos.



Protestan organizaciones de escritores, pintores, actores y músicos por la intentona del Ayuntamiento capitalino de vender bibliotecas y casas de la cultura. Marcos Aguilar recula, dice que fue mal interpretado y pide el consejo de la Universidad Autónoma de Querétaro.



Abril



No menos complicado que los anteriores, el cuarto mes se estrena con protestas, manifestaciones y paros de policías municipales en contra del secretario de Seguridad, general Hidalgo Eddy, por malos tratos, humillaciones y arrestos injustos.

El Gobierno Estatal enfrenta mientras tanto una rebelión de burócratas en contra de la nueva ley de pensiones y jubilaciones que cancela sus derechos.



El día 4 anuncia Pancho Domínguez la Ruta del Estudiante en las calles de Hidalgo, entre la Colonia Niños Héroes, el Centro Universitario y la Secundaria Federal 1. Se invertirán 230 millones de pesos.



Crece la delincuencia en el estado y el 56.9 por ciento de los queretanos declaran su inseguridad en encuesta del INEGI y empeora el índice de paz del IEP. Pasa Querétaro del tercero al octavo lugar nacional.



Suben de tono las quejas en contra del General Eddy por su proyecto de crear grupo de policías edecanes y discriminar a gorditas.



Por si fuera poco, revienta el servicio de limpia, entregado por Marcos Aguilar a una empresa particular cuestionada en otros estados. La capital se llena de basura. El Obispo Faustino Armendáriz recomienda al presidente municipal aplicar la escuchoterapia, mientras el gobernador Francisco Domínguez critica la privatización de la antes eficiente recolección de desechos.



El edil capitalino llama troles a sus críticos, al tiempo que se presenta la primera marcha popular en contra de la concesión del servicio de limpia. Manuel Velázquez Pegueros responde que no se revocará el contrato.



Calixto de Santiago, presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, pide la salida de los Juzgados Federales del Centro Histórico, apoyándose en las imágenes publicadas por PLAZA DE ARMAS sobre el traslado de procesados.



Hay denuncias en contra del dirigente estatal de Convergencia, José Luis Aguilera Ortiz, por invadir terrenos de vecinos. La magistrada Celia Maya pide se le investigue.

Tumban Ciudad Salud. Anula el Ayuntamiento de Querétaro uno de los principales proyectos del Gobierno de José Calzada.



Tsunami capitalino. Da Marcos Aguilar golpe de timón y cambia a cuatro secretarios, incluidos el polémico General de Seguridad, el secretario de Gobierno, el de Servicios Municipales y el de administración.



El 25, en los Honores a la Bandera, el secretario de Gobierno del Estado, Juan Martín Granados Torres, salta a la televisión nacional por equivocarse en el segundo apellido de Marcos Aguilar Vega, agregándole una “r” en medio. López Dóriga y Brozo pasan el video.

Se destapa nuevo escándalo al informarse que procederá el Gobierno Estatal en contra de 10 exfuncionarios por falsificación de documentos y daño al erario.



Continuará mañana.