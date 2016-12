Está el Centro Histórico saturado de comercios

Comercio formal como informal saturan las calles del Centro, lo que afecta tanto a comerciantes como a ciudadanos. Daniel Peña

El dinamismo comercial y la derrama económica, así como la generación de empleo en el primer cuadro de la ciudad, han comenzado a mermarse gradualmente tras la saturación de más locales en la misma zona.



De acuerdo con el Departamento de Licencias de Funcionamiento, tan solo en el primer semestre del 2016 se registraron 120 aperturas de negocios al mes en esta parte de la ciudad, que son, en promedio, cuatro establecimientos por día.



Ante ello, comerciantes establecidos advirtieron a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, que, sobre todo el el Centro, con el paso de los años el aumento de comercios provoca que incremente la inseguridad, falten lugares de estacionamiento y haya más vendedores ambulantes, lo que afecta a sus ventas.



Verónica Morales tiene 40 años viviendo en la Calle Venustiano Carranza, es heredera de una de las ferreterías más antiguas del Centro Histórico, y afirmó que hoy parece “una plaza comercial. Encuentras de todo, desde ropa, comida, hoteles, teatros; está creciendo mucho, pero también ha venido a perjudicara algunos que ya tenemos años aquí con nuestro negocio. No sé si es bueno o malo, pero creo que esto se ha saturado de locales y de comercios”.



Don Lázaro, dueño de un negocio de sombreros y pantalones de gabardina, dijo que, efectivamente, están abriendo muchos locales, pero pocos duran o, por mucho, sobrevivne de 2 a 3 años.



“Abren todos los días, caminas por una calle y ya vas viendo otro resturancito, una tiendita, un café, en fin, pero no duran. Esto no es lo que hace muchos años, pocos son los que de verdad aguantan, no es fácil, y a pesar de los turistas y toda la gente que anda por el Centro, la verdad es que la saturación provoca una gran competencia y tu puedes decir que a lo mejor vendemos muy bien, sí se vende, pero hoy hay más opciones y la competencia es más cerrada entre nosotros”.



Altos costos de rentas de locales comerciales



Don Lázaro también compartió que pese al flujo de personas en la zona, muchos de comerciantes aseguran que el costo por operar un local en calles como Corregidora, Zaragoza, Madero y Juárez cada vez es menos fructífero.



“Si no eres propietario, las rentas muchas veces te comen si eres un comercio pequeño. En estas calles en particular, la renta de un espacio va desde 12 mil hasta más de 30 o 40 mil pesos al mes, dependiendo del tamaño del local y su ubicación”.



En Corregidora, Carlos Martínez, dueño de una tienda de joyas, paga aproximadamente 15 mil pesos mensuales por un espacio de 24 metros cuadrados. A esto falta sumar gastos de luz, agua, teléfono, servicio de Internet, el pago de un empleado, de licencias e impuestos.



Cuando se traspasa un local, el nuevo propietario debe pagar de 700 mil hasta más de un millón y medio de pesos, dependiendo del tamaño del establecimiento.



“Hay veces que las ventas no dan para pagar ni siquiera la renta. Es cierto decir que nos va bien en temporadas específicas, como en febrero, mayo y diciembre, aunque con la apertura de nuevas plazas en la ciudad también nos han bajado las ventas y peor aún, con la apertura de muchos locales, más aquí en la misma zona del centro”.



Representa el 16 % de inversión total en la capital



De acuerdo con la la Dirección de Desarrollo Económico, en el primer semestre del año se registró que se abrieron 670 nuevos negocios en el Centro Histórico, de un total de mil 986 contabilizadas en la capital.



Señaló que en estas aperturas se invirtieron cerca de 200 millones de pesos, y generaron 2 mil nuevos empleos.



Pese a concentrar el 35 por ciento de los nuevos establecimientos que abrieron al público, la inversión por estas aperturas representa el 16 por ciento del total en el municipio (mil 354 millones de pesos, al cierre del sexto mes del año).



Estos números colocan al Centro en la cuarta posición de inversión generada por aperturas, por debajo de las delegaciones Epigmenio González, Félix Osores y Santa Rosa Jáuregui.



Hasta 15 robos por día



PLAZA DE ARMAS ha documentado que el ambulantaje, inseguridad y falta de estacionamientos son algunas de las quejas del comercio establecido.



La Asociación de Comercio Establecido en el Centro Histórico aseguró que tienen registro de entre 10 y 15 asaltos diarios, por lo que manifiestan su preocupación, sobre todo porque la mayoría son con violencia, en los que han sido amenazados con armas de fuego tanto dueños como empleados.



El Periódico de Querétaro platicó con algunos comerciantes, quienes contaron sus experiencias.



Comerciantes de una tiendas de ropa, de zapatos, de una pequeña juguetería, una miscelánea y hasta de una tienda de regalos, señalaron que son robos que se han dado con arma de fuego, además de los “robo hormiga” y cristalazos.



Las pérdidas por esta situación son variables, aunque van desde los 2 mil hasta más de 50 mil pesos por evento.