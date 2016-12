No subirá Red Q: Zubieta

Francisco Zubieta asegura que los transportistas no han hecho méritos suficientes al prestar el servicio como para que se registre un incremento en las tarifas. ARCHIVO PDA

A pesar del fuerte incremento que se registrará en el Diesel y que vendrá a mellar las ganancias de los concesionarios del transporte público, Francisco Zubieta Méndez, concesionario y líder de la agrupación Liberación Camionera, refirió que los transportistas no han hecho méritos suficientes al prestar el servicio como para que se registre un incremento en las tarifas.



Denunció el hecho de que varias empresas se encuentran trabajando al 60 por ciento de su capacidad y al mismo tiempo, cuestionó la falta de actuar por parte del Gobierno Estatal para sancionar a los concesionarios incumplidos.



“No te voy a decir los nombres de las empresas. No es sano. Pero la autoridad, el Gobierno, sabe perfectamente quiénes son los que no cumplen. De esa misma forma, pedir un ajuste a la tarifa es lo más fácil, pero ¿El cumplimiento en la calidad del servicio y las rutas? ¿Cómo para cuando?”, cuestionó el empresario.



Zubieta Méndez acusó que las empresas incumplidas se “llevan entre las patas” a quienes sí están en regla con las autoridades y en la prestación del servicio.



Denunció que es vergonzoso el que los usuarios tengan que esperar 40 minutos o más para poder abordar su ruta. Refirió que de su parte, no puede abogar por los incumplidos, y dijo que es tarea de las autoridades el hacer cumplir la ley y meter en cintura a los transportistas.



“Si Gobierno del Estado lo está haciendo como estrategia para desaparecernos a todos, para tronarnos a todos, pues es obvio que tofos desapareceremos”.



El líder de Liberación Camionera dijo que los empresarios no se deben limitar a pedir más prestaciones. Advirtió que el trato a los concesionarios debe ser parejo y por ello lamentó que no se pueda dar dicho incremento.



Al mismo tiempo, reconoció que no hay estrategia que les pueda ayudar a amortizar los gastos generados por el incremento en el diésel sin trastocar la economía de los usuarios.



“El incremento en los combustibles no es una agresión nada más a los transportistas. Es un golpe a todos los mexicanos. A los particulares también les va a pegar y algunos van a preferir hasta caminar”.



Zubieta Méndez aseguró que en cuestiones como los gasolinazos, los “Rojos y los Azules” están cortados con la misma tijera.



“El problema viene de nuestros gobernantes y están cortados con la misma tijera”.



Acotó que por ningún motivo se puede dejar de prestar el servicio, y refirió que los concesionarios, deberán de ingeniárselas para absorber los costos.