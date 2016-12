ESCASEZ EN 30 GASOLINERAS

Alerta. Se teme agudización del problema en los próximos días, advierte el líder de los gasolineros de Querétaro. FERNANDO VENEGAS

Contra los esfuerzos por parte de autoridades federales de minimizar el problema de desabasto que se ha presentado en los últimos días en la República, Enrique Arroyo, presidente de la Asociación de Gasolineros en el estado, aseguró que existe un problema crítico de abasto en la zona metropolitana, y añadió que con el paso de los días se ha ido recrudeciendo.



“Cada hora se reportan estaciones que se quedan sin producto y eso nos ha afectado demasiado. Tenemos alrededor de 30 estaciones que se presentan en esta situación. Algunas por la falta de algún producto y otras a las que incluso les faltan dos productos”.



Aseveró que la situación será más crítica con el paso de los días, y refirió que en el caso de la carretera libre a Celaya, es donde más escasea el diésel.



Para el caso de la zona metropolitana, ambas gasolinas están escaseando.



Enrique Arroyo aseguró que la problemática ya alcanzó al municipio de San Juan del Río. Al mencionar que el contacto con Petróleos Mexicanos ha sido constante, refirió que no hay mucho que puedan hacer, y advirtió que en el círculo gasolinero la molestia y desesperación de los empresarios crece ante la falta de capacidad para atender la demanda de los combustibles.



Sobre un eventual plazo para que finalice la crisis de abasto, recordó que por parte de Pemex se le había pedido a los empresarios un margen de dos meses, mismos que se cumplirán en enero.



“Esperemos que se pueda normalizar la situación, porque nos está afectando mucho a los empresarios y por ende, a la sociedad”.



Acusó que pasan hasta 48 horas para que Petróleos Mexicanos atiendan un reporte de desabasto por parte de los gasolineros. Apuntó que a diferencia de otros tiempos, ahora cada representante de las estaciones de servicio debe acudir a los puntos de abasto a comprobar que no tiene combustibles y ello, señaló, retrasa aún más el reparto.



El líder de los gasolineros descartó que haya especulación por parte de las estaciones de servicio, y afirmó que todo se debe a una atención inadecuada de la paraestatal.



Cuestionado sobre las medidas que se aplicar en otras latitudes del país, donde los empresarios limitan a 300 pesos la carga, Enrique Arroyo dijo que por ahora estas no serán adoptadas en la entidad.



Reiteró que por parte de Pemex, se les ha tratado mal a los empresarios.



“Nos están limitando desde hace algunos meses en donde tenemos que demostrar que no hay combustible en las cisternas. No las llenan por completo. Solo nos dan lo suficiente para poder sobrellevar la situación”.