Huye Pancho del desfile y encarcela a Pablo González

En un hecho sin precedentes, el tradicional desfile del Día del Trabajo terminó este año con la huida del gobernador Francisco Domínguez Servién ante las protestas de los trabajadores queretanos, especialmente de los burócratas y maestros en contra de las reformas federales y locales.



Con el mandatario estatal, rodeado de guardaespaldas durante toda la parada obrera, abandonaron el presidium los miembros de su gabinete, magistrados, diputados y dirigentes sindicales, entre ellos J. Cruz Araujo, de la CTM, a quien se atribuye la idea del escape.

Sospechosamente ausente, el alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega, arguyó no haber sido convocado al desfile, aunque reconoció la llamada del secretario particular del gobernador.



Lo cierto es que, como respuesta al incidente, la administración estatal endureció su política en contra de los grupos inconformes, y particularmente hacia los tianguistas de la Alameda Hidalgo y su líder, Pablo González Loyola, a quien se le acusó y encarceló por el delito de motín.



En medio de tal encono, se anuncia la salida de los Juzgados Federales del Centro Histórico, a petición del Colegio de Abogados Litigantes, tras las publicaciones de PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, sobre el peligroso y ominoso traslado de procesados encapuchados y encadenados.



Consulta en El Marqués



Otra buena noticia fue la del plebiscito convocado por el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado -el primero en Querétaro-, para someter a la opinión pública la decisión de concesionar o no el servicio de limpia, luego de la desastrosa experiencia de los vecinos de la capital.



Y el “No” se impuso.



Mientras tanto, el alcalde de Tequisquiapan, Raúl Orihuela, defiende la presentación en su feria del cantante de narcocorridos y apologista de los feminicidios Gerardo Ortiz, quien se presentó amparado ante escaso público.



En San Juan del Río, el edil Guillermo Vega Guerrero revela el cochinero administrativo heredado por Fabián Pineda y sus antecesores, y una deuda por más de 200 millones de pesos.



El 7 de mayo fallece el maestro Luis Olvera Montaño, director de la Banda de Música del Estado y profesor de varias generaciones de estudiantes en la Secundaria Federal Número 1, la Normal del Estado, y otras escuelas.



Ajeno a la realidad local, Francisco Domínguez se ocupa de los temas nacionales, al conocerse el audio de un supuesto diálogo con el candidato del PAN al Gobierno de Aguascalientes, en el que ofrece poner en orden al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya.



Por su parte, el alcalde Marcos Aguilar decide por fin suspender la renta del costoso helicóptero contratado por el relevado secretario de Seguridad Hidalgo Eddy a precio mucho mayor que en otros estados, según demostró PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro.



Los capitalinos se quejan de inundaciones provocadas por las lluvias, mientras el Ayuntamiento gasta millones de pesos en pintar puentes y rentar equipos.



El 14 de mayo, la lideresa de los burócratas del estado, Carmela Mancha, amaga con huelga a los tres poderes para exigir la revocación de la nueva ley y reglamento de pensiones y jubilaciones que anula sus derechos.



Dos días después son ejecutados dos comerciantes en la libre a Celaya a bordo de un Camaro con placas de Querétaro.



Santiago Roel, director nacional del Semáforo Delictivo, asegura que el crimen organizado está detrás del alza en delitos y dice que es el costo del desarrollo económico.

Va Pancho a UAQ



La Universidad Autónoma de Querétaro permanece a la espera del apoyo ofrecido por el Gobierno panchista. Así lo advierte el rector, Gilberto Herrera Ruiz, en el homenaje al maestro José Guadalupe Ramírez Álvarez en el trigésimo aniversario de su fallecimiento, con la presencia del edil Marcos Aguilar Vega.



Como ofreció, el gobernador Francisco Domínguez asiste a la Sesión del H. Consejo Universitario el 19 de mayo y anuncia un incremento del 15.5 por ciento al presupuesto universitario, en un esquema Federación-Estado por mil 776 millones.



Inicia el supuesto rescate de la Alameda Hidalgo con la creación de un consejo para terminar con las drogas, prostitución, robos y caos vial. Entre tanto, un millar de personas desfilan contra la homofobia, quejándose de la resistencia del Congreso Local a legislar sobre bodas gay.



La Procuraduría de Justicia del Estado anuncia que, aquí donde no pasa nada, cayeron dos jefes Zetas -El Charmín y El Costeño- que operaban en San Luis Potosí y a quienes se acusa de al menos siete homicidios.



El 25 de mayo, la Legislatura del Estado aprueba el paquete de reformas enviado por el Ejecutivo, incluida la conversión de la PGJE en Fiscalía, a cargo de Alejandro Echeverría.

Los trabajadores del Municipio de Querétaro tiran a su dirigente charro, Celestino Bermúdez, pero la autoridad laboral y el Ayuntamiento no reconocerán la elección de Melesio Carrillo.



Se agudizan los problemas de seguridad en la autopista México Querétaro con el asalto y disparos en un camión del Colegio Kennedy, mientras en redes se revela que el gobernador estaba en Milán, en la final de la Champions. Regresa el último día de mayo para recorrer zonas inundadas en San Juan del Río.



Junio



La magistrada Celia Maya afirma que el estado vive un periodo como de la Ley de Herodes, en donde todas las ocurrencias se hacen leyes y se ha roto el equilibrio de poderes al someterse Legislativo y Judicial al Ejecutivo. Ya no hay contrapesos.



Por si algo faltaba, se anuncia la venta del histórico Teatro de la República por parte de la Fundación Josefa Vergara. Precio: 100 millones de pesos.



Trasciende que el alcalde Marcos Aguilar persiste en su proyecto de instalar parquímetros, ya no solamente en el Centro Histórico, sino en las colonias.



PAN, triundo histórico



El domingo 5, el PAN nacional, dirigido por el queretano Ricardo Anaya Cortés, logra las mejores elecciones estatales al ganar Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Aguascalientes y Chihuahua.



Inundaciones, bordos colapsados y un muerto dejan trombas en Jalpan y Querétaro el viernes 10 y sábado 11, respectivamente.



Eric Salas, presidente de la LVIII Legislatura del Estado, advierte que las bodas gay no están en la agenda de los diputados locales, ni siquiera de los del PRI, a pesar de la propuesta de Enrique Peña Nieto.



El Tribunal de Conciliación y Arbitraje -más orientado por razones políticas que legales- niega la toma de nota al nuevo comité sindical del Ayuntamiento de Querétaro, encabezado por Melesio Carrillo.



En declaraciones al periódico El País, Ricardo Anaya, engallado por los recientes triunfos del PAN, dice no descartarse para la candidatura presidencial.



Aprehensión y desalojo



La Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto califica como preso político a su líder, Pablo González Loyola, y anuncia movilizaciones. El domingo 19 el Ayuntamiento les da madruguete y desaloja el tianguis de la Alameda. El gobernador, que había acusado al dirigente de haber promovido las protestas del 1 de mayo, respalda al alcalde y dice que el parque era foco de inseguridad.



Otro conflicto sindical estalla en la Normal del Estado. Los trabajadores declaran la huelga el martes 21 en defensa de la jubilación de profesores. Para variar, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje declara improcedente el movimiento y ordena el regreso a clases.



El alcalde Marcos Aguilar deja la camioneta blindada y presume uno de sus finos caballos -



El Mister- para recorrer caminos de Santa Rosa Jáuregui.



Los comerciantes desalojados de la Alameda hacen tianguis en nuestra Plaza de Armas y abren puestos de fritangas, golosinas y aguas frescas ante Palacio de Gobierno.

Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana, reconoce la operación de 43 pandillas en Querétaro.



Marcos Aguilar dice no pretender la candidatura al Senado de la República, mientras en Veracruz grupos priistas apedrean al líder nacional panista, Ricardo Anaya Cortés.



CONTINUARÁ MAÑANA.