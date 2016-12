Llama Adolfo Camacho a protestar contra Gobierno

Adolfo Camacho. LILIA ROSALES

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Querétaro, Adolfo Camacho Esquivel, aseguró que el aumento en la gasolina no afectará únicamente a automovilistas, sino que a todos.



Y es que, afirmó, subir el precio del diésel y la gasolina es aumentar los precios de todo.



Además, el dirigente estatal del PRD confirmó la convocatoria emitida por el partido para manifestarse en contra del gasolinazo.



“El aumento de más del 20 por ciento anunciado para el diésel y la gasolina conllevará el incremento en los precios de diversos productos de uso diario, factor que llevará al incremento en los índices de pobreza en el país y el registro de más delitos”.



Además, recordó que al ser el combustible la materia prima de los transportistas, existe la posibilidad de que las mercancías que trasladan también se sumen a la alza de precios debido a la gasolina, situación que verdaderamente afectará el bolsillo de todos los mexicanos.



“Sin duda que para todos, esto es algo lamentable, son inaceptable las políticas que ha venido desarrollando el Gobierno Federal; le están fallando al país, a la gente, a todos los mexicanos, y hay que recordar que el Presidente anunció que no habría más gasolinazos ni aumento a los combustible y mira lo que nos espera para el siguiente año”.



Camacho Esquivel también señaló una real contradicción entre el anuncio del Gobierno Federal, recién que fue aproada la reforma energética, de no aumentar el costo de la gasolina ni la luz eléctrica, con la decisión ahora que se tomó de aumentar la gasolina, asegurando que “es una mentira total y absoluta; una manera muy vil de engañar y mentir”.



Ante esto, Camacho Esquivel aseguró que la dirigencia nacional de su partido convoca a toda la sociedad a participar en la manifestación que se programó para llevarse a cabo en los primeros días del 2017, una que deberá leerse como una total indignación por el mal actuar de las autoridades.



“Esperemos se realice esta marcha en los primeros días y semanas del próximo año. Debe ser una manifestación de total indignación por los abusos y por el mal actuar de las autoridades del Gobierno Federal; salir a la calle y expresar este descontento y por ello extiendo la invitación a toda la sociedad en general a que participen”.