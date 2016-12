A DEBATE PRIVATIZACIONES Y MATRIMONIO IGUALITARIO

Santa Sede: Queretanos encabezados por el gobernador Francisco Domínguez Servién acudieron este mes a Roma para llevar nacimientos y folclor a los museos del Vaticano. Fueron recibios por el Papa Francisco.. OBSERVATORIO ROMANO Boda del sexenio: Contrajeron nupcias la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas y el empresario Ricardo Gómez. ESPECIAL Alberto Arellano: El agudo escritor y maesto de la Universidad Autónoma de Querétaro, falleció en diciembre. Facebook Nacho Padilla: El autor de La gruta del Toscano vivió y murió en Querétaro., ciudad en la que impartió cátedra y escribió sus últimas obras.. ARCHIVO Meche: Otra gran pérdida:. Merced Aguilar Trejo, líder histórico de los mercados, Lo negaban: Desde principios de Noviembre advirtió PLAZA DE ARMAS la escasez de combustibles. La 57: La peligrosísima autopista México-Querétaro se convirtió en tema de permanente debate Incontenible: Se disparó este año el número de delitos en Querétaro, a pesar de las promesas de campaña Duro: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, se fue con todo en contra del gobernador Incumplimiento: El tema de la falta de apoyo a la UAQ rondó durante todo el 2016.



















Como calca del primer semestre, el segundo del 2016 se tiñó de inseguridad, protestas sociales, intromisión oficial en la UAQ, conflictos interpartidistas y debates sobre la concesión de la basura, parquímetros y bodas gay, además de los nueve viajes internacionales del gobernador Francisco Domínguez, a quien Andrés Manuel López Obrador critica en un enérgico discurso en la capital queretana.



El mandatario estatal vuelve a la escena nacional por sus palabras en una reunión de Conago en la que acusa al periodista Joaquín López Dóriga de ser conducto de las filtraciones del gobierno federal, luego de que publicó la presunta investigación federal en contra de tres gobernadores, incluido el de Querétaro.

“Son chingaderas” soltó Pancho, además de señalar que el PRI y el PAN se dan en la madre, mientras el beneficiario es Andrés Manuel López Obrador.



ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE



López Dóriga presenta en red nacional un reportaje sobre el gran crecimiento del rancho del gobernador Domínguez, quien a su vez divulga un video explicando el florecimiento de la empresa familiar.



PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, advierte sobre posibles afectaciones a la zona protegida de los Arcos con el desarrollo hotelero, habitacional y comercial de la ex hacienda de Carretas y revela escasez de combustibles, negada por las autoridades y sus medios afines.



En entrevista exclusiva el secretario de Salud José Narro Robles resalta la continuación de la nueva clínica del IMSS y el equipamiento del Hospital del Niño y la Mujer, pero niega la construcción de un nuevo hospital general en Querétaro.



El funcionario federal encabeza la Cumbre de la Salud en Juriquilla con la presencia del director del IMSS y los secretarios de toda la Repúbica.



El gobernador Francisco Domínguez, que iba a inaugurar, no llega.



La historia continúa.



JULIO



Julio es un mes trágico por el peor accidente en la historia de la Peregrinación al Tepeyac con el atropellamiento de 20 romeros y la muerte de seis de ellos.



La alerta roja aumenta con el asalto de un comando a la UAQ, el robo a la gasolinera del Centro Cívico y la captura aquí de El Yoco, jefe de plagiarios, mientras el mandatario estatal reconoce que el reto de Querétaro es la seguridad.



En otros temas políticos-policiacos, la policía catea las oficinas del dirigente estatal del Partido Naranja, José Luis Aguilera Ortiz en busca de un vehículo robado y se indagan malos manejos del ex presidente sanjuanense Fabián Pineda.



Crece el debate por los matrimonios igualitarios. La organización SOS acusa a los diputados locales de homofóbicos.



Marcos Aguilar Vega reconoce el déficit de árboles en el municipio capitalino. Faltan 130 mil, pero continúa la tala citadina.



En julio se otorga el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera Castañeda al joven escritor Imanol Martínez y el entonces secretario de Desarrollo Social, José Meade Kuribreña, hoy de Hacienda, envía carta de felicitación por el VI aniversario de PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro.



AGOSTO



Prevalece la nota roja. En Amealco violan y matan a una niña otomí y un comando balea al hijo del empresario Javier Rodríguez Borgio al salir del centro comercial Antea, resultando ilesos él y su acompañante. La noticia se publica en todos los medios locales y nacionales, pero a la familia del agredido la emprende en contra de PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro.



Pancho Domínguez afirma que su antecesor, José Calzada, descuidó la seguridad.

La justicia federal ampara al dirigente Pablo González Loyola, líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto y sale del penal de San José El Alto.



Avanza el debate sobre la privatización del servicio de limpia. Mauricio Ortiz Proal, coordinador de los diputados del PRI, exige su revisión, mientras Marcos Aguilar anunció la venta de la estación de transferencia, cercana al Boulevard Bernardo Quintana, en 527 millones de pesos.



SEPTIEMBRE



La noticia de septiembre es otra responsabilidad para Luis Bernardo Nava, jefe de la oficina del gobernador: liderará el nuevo plan del transporte metropolitano que iba a mejorar desde hace un año y cada vez está peor.



Y, claro, la llamada marcha por la familia. Desfilan 35 mil en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sobre el mismo asunto, el diputado panista Eric Salas corrige una lamentable declaración: No le dan hueva los gays.



Querétaro sigue rojo con una balacera y persecución en la zona de la Cruz, desde La Selva Taurina al Oxxo de Circunvalación y la ejecución de dos personas en la autopista México Querétaro.



Los robos se multiplican con un asalto a joyería de Plaza Galería y otro a la casa del secretario de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, Alejandro González Valle que se resigna: Me toco.



Marcos Aguilar dice que esto va a cambiar y que lo verán, advirtió a sus críticos, si viven para el 2018.



Dos buenas noticias cierran el mes: El Hospital Infantil Teletón de Querétaro ha atendido ya a 284 niños y, la otra, los restos del historiador y periodista José Guadalupe Ramírez

Álvarez irán al Panteón de los Queretanos Ilustres.



OCTUBRE



Para no variar, se dispara el Semáforo Delictivo, asaltan camiones urbanos y se viraliza el video de un empleado de la taquería Guelaguetza de Constituyentes golpeando salvajemente a una cliente.



En El Marqués se impone el NO en el plebiscito sobre la basura, convocado por el alcalde Mario Calzada Mercado y operado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

Para no variar, Pancho Domínguez anuncia nuevo viaje internacional. Ahorá irá a Canadá. Antes anuncia el relevo del fracasado director de Transporte, Alejandro Delgado Oscoy.



División en la CTM. Jesús Llamas Contreras, dirigente con licencia, regresa a la secretaría general, ocupada interinamente por J. Cruz Araujo.



PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, revela que el desarrollo habitacional, hotelero y comercial de la ex hacienda de Carretas, llamado Barrio Santiago, podría violar la regulación urbana de la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y saturar la circulación de Avenida de los Arcos y el Boulevard Bernardo Quintana. El INAH advierte que analizará el proyecto.



NOVIEMBRE



Marcos Aguilar prende ahora la mecha en los mercados, al pretender una reforma al reglamento para impedir la acumulación de locales y la cesión de derechos a herederos.

Revoca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la suspensión del consejero estatal Jesús Uribe, ordenada por el IEEQ a petición del Movimiento Ciudadano de José Luis Aguilera Ortiz que recibe otro revés legal.



Revela PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, grave escasez de combustibles. Las autoridades y otros medios lo niegan. Más tarde lo reconocerían.



La ola de robos continúa. Crece 49% el asalto a casas.



Admite el gobernador Francisco Domínguez problema de pandillerismo.

Los miembros del SUPAUAQ reponen su elección de comité y votan mayoritariamente por la doctora Suri.



Terror en la carretera 57. Carambola deja dos muertos, 20 heridos y un macro embotellamiento.



A mediados de mes visita Querétaro el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrados, y desde el Jardín de la Independencia califica a Pancho Domínguez de mediocre y ladrón.



Marcos Aguilar anuncia que siempre no aumentará el predial. PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, revela la autorización de un nuevo desarrollo habitacional al lado de Milenio III con puente de acceso por encima del vaso regulador de la Cuesta China y mayor recarga vehicular a la Prolongación de Constituyentes.



DICIEMBRE



Ante la creciente inseguridad, surgen vecinos vigilantes en las colonias de la zona metropolitana y en comercios capitalinos, amenazando con linchar a los delincuentes. El gobernador Francisco Domínguez dice no haber visto las mantas, mientras los dueños de locales de Avenida Zaragoza se quejan de ser ignorados por las autoridades.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo Rosillo, se opone a la ley de la jungla y advierte que nadie puede hacerse justicia por propia mano.



Camioneros bloquean el Centro Histórico en protesta contra la delincuencia. En una gasolinera de Pedro Escobedo es ejecutado un comandante de la policía municipal y en San José El Alto lapidan a un joven.



Ya van 100 asaltos a autobuses urbanos en lo que va del año. Por si fuera poco, balean un camión en Avenida Corregidora y apedrean a otro en Menchaca.



Se consuma la venta del Teatro de la República al Senado de la República con la mediación del ex gobernador Enrique Burgos García, de cara al centenario de la Constitución.



Estalla la crisis de las cartas y los tuits en el PRI de Querétaro entre el ex candidato a gobernador Roberto Loyola Vera y el presidente del comité estatal Juan Jo+sé Ruiz, a causa de la próxima elección del nuevo dirigente municipal.



El grupo loyolista impulsa a Eric Osornio y pide abrir la participación. El líder tricolor tutitea que los perros ladran.



Querétaro conmemora el vigésimo aniversario de la inclusión de su zona de monumentos en el catálogo de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Encabeza el acto Diego Prieto, encargado de la dirección nacional del INAH, acompañado del alcalde Marcos Aguilar Vega.



No fue invitado el ex presidente municipal Jesús Rodríguez, en cuyo periodo se logró la inscripción de Querétaro.



Natalia Carrillo, decana del PAN y promotora de la declaración de la UNESCO, pide al Municipio reparar las banquetas y bocacalles del Centro Histórico y se queja de que en su partido se ha olvidado la doctrina.



El INAH da luz verde a los parquímetros y son vandalizados los primeros. Marcos Aguilar amenaza con todo el peso de la ley a los responsables.



Cierra el 2016, año de sombras, con el anuncio del aumento en los combustibles y la antes negada escasez de gasolina y diesel en Querétaro, problema que se extiende ahora por toda la República. Y mañana suben los precios.



Feliz 2017.