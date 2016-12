Alcoholímetro operará hasta 4:00 de mañana

Tómate la vida en serio: Esta noche y la madrugada del 1 de enero estará operando el alcoholímetro en diversos puntos de la zona metropolitana. ARCHIVO

Tanto las unidades móviles como las bahías fijas del programa “Tómate la vida en serio”, operarán de forma regular durante la noche del 31 de diciembre y hasta las 4:00 de la madrugada. Así lo refirió el secretario de gobierno de la capital, Manuel Velázquez Pegueros quien añadió que habrá una coordinación especial con la Policía Estatal, Protección Civil y la dirección de Inspección municipal para resguardar los puntos de mayor concentración de jóvenes en la capital “Estaremos en los principales bares y antros de la ciudad”. El funcionario municipal, aseguró que hasta el momento, no hay petición formal por parte de algún empresario de antros y restaurantes para ampliar el horario más allá de las 3:00 de la madrugada y advirtió que los negocios que sean sorprendidos operando fuera de horario, podrían pagar hasta 1 millón 400 mil pesos por concepto de multas “Puede ir desde multas económicas a la clausura del lugar. En lo que va de la semana, llevamos tres giros clausurados”.



Manuel Velázquez Pegueros, dijo que habrá cuatro unidades móviles peinando las arterias capitalinas en busca de parroquianos al volante. De igual forma, informó que aquellos que tengan la mala suerte de pasar el año nuevo al interior de El Torito, podrán degustar por cortesía de la casa lomo de cerdo para cenar, amen de lo que decidan llevarles sus familiares “La invitación es a que ojalá no exista ninguna persona pasando ahí el año nuevo. La recomendación es no combinar el volante con la bebida”.



Tan solo el pasado fin de semana pasado, fueron aplicadas 418 pruebas de alcoholimetría en donde prevalecen las incidencias por parte de los hombres; 62 contra solo 5 mujeres que decidieron no conmutar sus horas de encierro a cambio del pago de la multa. Como parte de las acciones de prevención, el ex futbolista del máximo circuito, César Andrade, ha continuado impartiendo pláticas entre los jóvenes en donde relata como una noche de alcohol, terminó con una de las carreras más prometedoras de un futbolista mexicano y en donde ha visitado hasta ahora más de 23 instituciones educativas de la capital