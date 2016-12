Retiene SJR calificación de AAA- ante Fitch Ratings

.. MUNICIPIO

San Juan del Río.- Aseguró el alcalde Guillermo Vega Guerrero, que el municipio no ha perdido su calificación crediticia ante Fitch Ratings México, la cual no ha bajado de AAA-; así como la calificadora VERUM, quien también ha dado una calificación positiva a San Juan del Río, “nos encontramos al nivel de Corregidora, y probablemente de Querétaro, quienes son los tres municipios con una calificación crediticia positiva”.



Dijo que para la calificación para el primer trimestre del 2017, en cuanto se vuelva a generar una nueva medición, se podrán mejorar los resultados para el municipio, o bien mantenerlo con el mismo reporte, “los retos son sanear adeudos del pasado, pero sin perder la operatividad actual”.



Por su parte Verum asignó la calificación de largo plazo de “A/M” con perspectiva “Estable” al municipio sanjuanense, cuya calificación considera los elevados y sostenidos niveles de “Ahorro Interno positivo registrados”, bajo la perspectiva de que se fortalezcan una vez consolidadas las medidas de austeridad que está implementando la administración y tras sus acciones para incentivar la recaudación de impuestos y otras contribuciones.



De igual forma también considera la fortaleza de su estructura financiera, basada en una adecuada proporción de Ingresos Propios, junto con sus moderados niveles de endeudamiento. Asimismo, ésta toma en cuenta el dinamismo económico de la región, lo que ha llevado a un desarrollo favorable y sostenido en el municipio. Por su parte, la calificación incorpora los presionados niveles de liquidez que ha mantenido la entidad respecto a sus pasivos circulantes y no bancarios en los más recientes períodos, junto con las limitaciones que pudiera generarle la reducción de apoyos económicos como participaciones, Aportaciones y subsidios; de parte del Gobierno Federal y/o Estatal para la realización de determinados proyectos de inversión.



La calificadora VERUM señala a través de su página web www.verum.mx que al constante generación de Ahorro Interno de San Juan del Río ha sido una de sus principales fortalezas, entendiendo que en 2015 estuvo motivada por las fuertes reducciones en el Gasto Operacional.