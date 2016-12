Suspenderán verificentros omisos

Hoy es el último día para comprobar actualización del sistema. FOTO: VÍCTOR POLENCIANO

A pesar de que existen 15 verificentros en proceso de actualización del sistema de verificación vehicular, de no comprobar hoy dicho proceso, les será suspendida la concesión, señaló Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable.



Marco Antonio Del Prete refirió que los verificentros que están bajo la mira de la SEDESU, deberán acreditar que se estén realizando dichas modificaciones, pues a pesar de las nuevas normativas, en 15 establecimientos no han mostrado ninguna evidencia de cumplir con los nuevos lineamientos ni que se estén tomando medidas para realizarlo.



“Todos los que no invirtieron y los que sí invirtieron, tiene hasta el 31de diciembre (hoy) para comprobarlo y de no hacerlo, se les suspenderá la concesión y se otorgará a las personas que si lo quieran hacer”, dijo.



Una vez concluyendo el año, dijo el titular de SEDESU, se realizará una exhaustivo análisis en el conteo para saber quienes sí cumplieron y quienes no con la obtención de actualización del sistema de verificación vehicular, y de ahí, partir para realizar un nuevo concurso para otorgar concesiones.



“Una vez que termine el año, vamos a hacer un análisis, un conteo de quienes sí cumplieron hasta el 31 de diciembre y quienes no, y ver quiénes pueden seguir operando y de ahí hacer una evaluación de las zonas y municipios que tienen verificentros y la demanda y otorgar las concesiones que se retiraron por incumplimiento”.



Del Prete Tercero especificó que podrán participar para obtener una concesión todo aquel interesado que quiera cumplir con las normas estipuladas.



Jalpan y Amealco condonarán multas



Por tales atrasos en las actualizaciones, algunos municipios como Jalpan de Serra y Amealco se quedaron sin centros autorizados para realizar verificaciones debido a que los concesionarios no pudieron invertir en las actualizaciones, razón por la que también el próximo año se abrirá una nueva convocatoria para emitir concesiones, mientras que los casi 10 mil vehículos de esta zona no serán objetos de multas.



“Esto se ha presentado en Jalpan, que no tengamos verificentros porque los concesionarios de Jalpan no pudieron invertir para actualizar sus sistema, lo mismo sucedió en Amealco”.