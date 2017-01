REGRESA ITURRALDE A GOBIERNO. Inqro

Desde la Secretaría de Educación, su titular, Alfredo Botello Montes anunció este lunes la salida del titular del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Querétaro (Concyteq), Ángel Ramírez, y la llegada del ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Raúl Iturralde.

En conferencia de prensa, el nuevo funcionario pidió a quienes colaboran en Concyteq, seguir trabajando en beneficio del estado.

Raúl Iturralde Olvera recordó que laboró por más de 30 años en la Universidad Autónoma de Querétaro. Dijo que siendo rector tuvo la amplia colaboración de Gilberto Herrera cuando este era Director de la Facultad de Ingeniería. Sin embargo ponderó la importancia de la relación entre las instituciones que hoy ambos dirigen y que las diferencias que han habido o tenido no son contempladas para lo que será la marcha de estas instancias.



Como se recordará, un día después de haber rendido protesta como coordinador de asesores del gobernador Francisco Domínguez Servién, el exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Raúl Iturralde Olvera, renunció al cargo el 2 de octubre de 2015, aunque hasta el día 5 de ese mes se conoció de la dimisión.

Fuentes oficiales dijeron que la renuncia se debió a que de pronto Iturralde Olvera se sintió enfermo e imposibilitado para asumir sus funciones de coordinador; sin embargo, un comunicado del Gobierno del Estado deja entrever la posibilidad de que podría reincorporarse a sus funciones.

No se sabe qué tipo de problemas de salud tendría el exfuncionario universitario, tampoco si ha sido hospitalizado o simplemente reposa en casa.

A Iturralde Olvera se le mencionó mucho como probable secretario de Educación, cargo que finalmente le fue conferido al exsecretario de Gobierno y exdiputado federal, Alfredo Botello Montes.