EL PLAZO NO HA CONCLUÍDO: PEGUEROS



El plazo termina el día 10 de enero y no el 15 de diciembre como señala Pablo González Loyola. Así lo refirió Manuel Velázquez Pegueros, secretario de gobierno de la capital quien advirtió que no litigará el caso de forma mediática. Al mismo tiempo, descartó que en la explanada de lo que alguna vez fue el corredor comercial de la Alameda Hidalgo se vuelva a ejercer cualquier tipo de comercio. Aseveró que no tratarán con ningún líder “Nosotros no manejamos el tema con la asociación. Lo manejamos de forma directa con quienes se han acercado en lo individual. También lo hemos tratado con Pablo. Ver espacios y opciones”.