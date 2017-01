Más que diálogo, queremos solución: Transporte público

Concesionarios del transporte público asistirán a las mesas de diálogo con el Gobierno del Estado para analisar cómo el incremento del precio de la gasolina los afectará y qué harán para no tener pérdidas económicas. SERGIO A. VENEGAS ALARCÓN

Operadores de Transporte Público y Concesionarios de Taxis están en toda disposición de asistir a las mesas de diálogo para el análisis del impacto en su económica tras la alza de la gasolina.



Esto, luego de que el fin se semana a través de un comunicado de prensa el Instituto Queretano del Transporte (IQT) informara que por instrucciones del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, se llevarían a cabo mesas de diálogo con los diferentes representantes de las agrupaciones y concesionarios que brindan el servicio de taxis y colectivos, para discutir las posibles alternativas que permitan mitigar de manera justa y responsable las afectaciones a su economía.



“Estamos totalmente de acuerdo en que se hagan esas mesas de diálogo, pero más que diálogo queremos soluciones. Sabemos que esto no solo es en Querétaro sino en todo México, así que es una muy buena idea para saber qué podemos hacer al respecto, porque esto es algo que afecta a todos, y más a los que tenemos como herramienta de trabajo un automóvil, en nuestro caso un camión de pasajeros o un taxi”, señaló Esteban Román, concesionario de taxi.



El objetivo de las mesas de diálogo, señaló el Instituto Queretano del Transporte, en voz de su director Alejandro López Franco, es establecer acuerdos que beneficien a todos los involucrados y que en dicha reuniones programadas en los primeros días del año, se conozcan posturas y propuestas de solución que las empresarios consideran respecto al cambio de los precios de combustibles.



Mauricio Herrera, otro concesionario de unidad de transporte público, expresó que de no haber solución será inevitable no subir el costo del transporte esta vez, pues no pueden dar servicio y perder dinero debido a los costos de la gasolina, lo que afecta tanto a los dueños de un automóvil, como a los que no tienen, pues ahí se irá un incremento al aumento al transporte.



“Yo solo digo que esto es una cadenita. Imagínate, el costo del camión esta en 8.50 (pesos), a ¿cuánto más tendrá que subir para que nosotros podamos salir bien de los gastos que tendremos que generar en gasolina o diésel?; esto afecta a los que tenemos auto y a los que no, y más a los que lo usamos para trabajar. Me parece una estupenda idea, pero no solo eso, son que salgan soluciones de ahí”.



Cabe recordar que el fin de semana, el gobernador Francisco Domínguez Servién señaló que realizaría en calidad de urgente, a una reunión en su calidad de Coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, así como con el director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, para intercambiar ideas sobre dicho cambio del precio en los combustibles.