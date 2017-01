Denuncian supuestos abusos de aumento en el transporte

Queretanos han acusado que Rutas como las 21 y 55 cobran entre 9 y 10 pesos el pasaje, alegando un aumento por el gasolinazo; el IQT no ha modificado aún los costos. ARCHIVO PDA

Ciudadanos acusan que algunas rutas del Transporte Metropolitano han aumentado el costo del pasaje a 10 pesos. El Instituto Queretano del Transporte señaló que no se descarta una posible alza del pasaje en el transporte público, pero por ahora sigue siendo de 8.50.



Los usuarios del Transporte Público han señalado que rutas como la 21, que va de Bosques del Cimatario a La Loma, o la 55, del Socavón a Rancho Bella Vista, están haciendo cobros de 10 pesos debido a la alza en el combustible.



“Yo hago este reporte porque ya no sé si es verdad o no que ya cobran 10 pesos, al menos en la Ruta 21 que yo utilizo, en la mañana eso me cobraron; tenía un letrero pegado que decía que el costo por alza de gasolina era de 10 pesos. Yo pregunte y muchos me dicen que no ha aumentado, ya ni sé”, señaló Josefina Rodríguez, usuaria del transporte público, quien hizo su denuncia a través de redes sociales.



También han sido varios los señalamientos de ciudadanos a través de grupos de ciudadanos en las redes sociales, sobre que en algunas rutas están cobrando 9 y hasta los 10 pesos, así lo confirmó Juan Velázquez, habitante del Socavón, quien aseguró que desde el pasado lunes cobra la Ruta 55 el pasaje en 9 pesos.



“Es un abuso, antes no daban el cambio, hoy dicen que el pasaje es de 9 pesos cerrado, no de 8.50 que por el 'gasolinazo'. Son abusos y uno pues que hace, nada”.



En tanto, sobre el análisis del aumento al pasaje del transporte público, Alejandro López Franco, director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), expresó que no se descarta una posible alza en el costo derivado del incremento a los precios del combustible, que se dio a partir del pasado 1 de enero.



“Si llega a haber una determinación de tarifa, que esta sea siempre considerando un criterio de justicia y pues a final de cuentas conociendo todos los factores. No se descarta ninguna posibilidad. Ahorita tenemos que ser sensibles y eso nos encarga el gobernador”.



López Franco recalcó que es una encomienda del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, el ser sensibles ante la necesidad de la población, de modo que se garantice, antes que nada, un servicio eficiente y de calidad para los ciudadanos.



Además, confirmó que el Instituto Queretano del Transporte y los concesionarios son los que juntos analizan un posible aumento y que podría ser a finales de la próxima semana, después de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que convocó el mandatario estatal para el próximo lunes 9 de enero, que determinen si habrá un aumento o no a la tarifa del transporte público.



“Es un posibilidad (el aumento), pero depende mucho de la reunión de la Conago. Todavía no hablamos de porcentajes, lo que necesitamos conocer es el impacto real que el precio del combustible está significando en sus costos, una vez realizado dicho análisis y con base a ese impacto se tendrá que determinar si procede un incremento y de qué porcentaje sería, pero todo está en análisis”.