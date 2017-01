No litigaré en medios: Velázquez Pegueros

Manuel Velázquez Pegueros. FOTO: MUNICIPIO

El plazo termina el día 10 de enero y no el 15 de diciembre, como señala Pablo González Loyola, refirió Manuel Velázquez Pegueros, secretario de Gobierno de la capital, quien advirtió que no litigará el caso de forma mediática.



Al mismo tiempo, descartó que en la explanada de lo que alguna vez fue el corredor comercial de la Alameda Hidalgo se vuelva a ejercer cualquier tipo de comercio.



Aseveró que no tratarán con ningún líder.



“Nosotros no manejamos el tema con la asociación. Lo manejamos de forma directa con quienes se han acercado en lo individual. También lo hemos tratado con Pablo. Ver espacios y opciones”.



Velázquez Pegueros recordó que el periodo vacacional en los tribunales de la entidad concluye el 10 de enero, días que no se cuentan dentro de los plazos legales para presentar recursos de impugnación por el fallo de la primera instancia en donde un juez federal, amparó a poco más de 50 comerciantes que trabajaban en el corredor comercial de la Alameda Hidalgo.



El secretario de Gobierno refirió que todo se da dentro de las estrategias legales de ambas partes e incluso afirmó que hasta sería mejor para ellos (la administración municipal) si dicho recurso se interpone a destiempo.



Aseveró que no están cerrados a ninguna propuesta por parte de los comerciantes en lo individual, y añadió que “desde el primer día que se realizó la intervención en la Alameda, generamos alternativas para todos y cada uno de los comerciantes que ahí realizaban actividades de forma lícita”.



Para el encargado de las políticas públicas de la presidencia municipal, las puertas de la dependencia siempre estarán abiertas para que cada caso de los comerciantes se trate en lo particular , y así se puedan encontrar alternativas que les permitan seguir con su actividad comercial.