Toman transportistas caseta

Desde el mediodía del martes, trabajadores afiliados a la AMOTAC atrofiaron la Carretera 57 a la altura de la gasolinera el Papanoa. Se dirigieron a la caseta de cobro de Palmillas para bloquearla con sus pesadas unidades, en protesta por el gasolinazo.



Luego de un diálogo con autoridades de la Policía Federal, se liberó el bloqueo, sin embargo, se permitió el libre paso a los vehículos.



Aun cuando las protestas han sido pacíficas desde el pasado 1 de enero, paulatinamente han ido subiendo de tono y ayer, por más de 10 horas, la caseta de Palmillas estuvo tomada por los choferes de las pesadas unidades, quienes advirtieron que continuarán con las movilizaciones y bloqueos el tiempo que sea necesario hasta que el Gobierno Federal reconsidere el salto del 20 por ciento que dieron los precios a la gasolina.



Aunque a nivel estatal se estima que la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas tiene aproximadamente 280 transportistas, las manifestaciones se han replicado en varios puntos del país, en los que no solo han participado los agremiados a la AMOTAC.



En el Estado de México, las manifestaciones contra el alza de precios no han sido del todo pacíficas, allá se ha dado la toma de estaciones de servicio en las que se despachan sin pagar por el combustible, además del asalto a camiones cisterna de Pemex, a los que se les extrae el combustible.



Desde su cuenta oficial de Twitter, @CAPUFE, Caminos y Puentes Federales reportó manifestaciones con cierres totales en la autopista Ciudad Mendoza Córdoba a la altura de El Fortín; En la carretera Amecameca. Cuautla, caseta de Ozumba, en la conocida carretera Ciudad de México-Cuernavaca, en la plaza de cobro Tepoztlán y decenas de plazas más.



Las pérdidas económicas para el Gobierno Federal a causa de los bloqueos simultáneos aún no han sido cuantificadas por Capufe, sin embargo, se estima que de acuerdo con el flujo vehicular, en el caso de Palmillas, las pérdidas habrían superado el millón de pesos durante los bloqueos de este martes