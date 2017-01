Calderón creó el IEPS: Braulio Guerra

Culpas: Mientras que Guadalupe Murguía, del PAN, culpa al PRI del gasolinazo, Braulio Guerra, del Tricolor, recuerda que el IEPS fue propuesto por Felipe Calderón cuando fue Presidente. PDA

Aclara la diputada federal por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, que el gasolinazo no se desprende a consecuencia de la reforma energética.



Reconociendo la crisis que se ha generado a nivel nacional por el incremento desmedido que registraron los hidrocarburos, la legisladora queretana argumentó que la gasolina se disparó como parte de la Reforma Hacendaria del 2013.



“El gran problema que hay ahorita de gasolina, es que por lo menos un 40 por ciento de lo que pagamos cada litro son impuestos. Hay un 16 por ciento de IVA, que ya estaba, y la reforma fiscal que aprobó el PRI, establece un 26 por ciento adicional del IEPS, y es lo que ha sacado de todo contexto el precio de la gasolina”.



Lupita Murguía aseguró que los precios en el crudo a nivel internacional no tienen nada que ver con el colapso que ha causado en el país el alza de la gasolina, sino los impuestos.



Aseguró que Acción Nacional votó en contra de la imposición del impuesto al IEP. Afirmó que una de las primeras propuestas del blanquiazul al iniciar el próximo Periodo Ordinario de Sesiones en la Cámara, será que dicho impuesto se reduzca por lo menos a la mitad, y que con ello se pueda dar una baja en el precio de la gasolina.



“Hay un impacto terrible en la ciudadanía. Dentro de la estrategia del Gobierno Federal ante la baja de la producción petrolera y la reducción en los precios internacionales del petróleo, la estrategia para compensar esa falta de ingresos, fue precisamente el IEPS y gravar a las gasolinas con un 40 por ciento del precio por litro como impuesto”.



Aseveró que dichas acciones permitirán a la Federación compensar la falta de recursos que han dejado de ingresar por la baja en productividad y precios.



La legisladora queretana apuntó que es una situación crítica que ha venido a impactar no solo al sector de los hidrocarburos, sino a lo que ve a la energía eléctrica y transporte que ha generado “paranoia” social.



Añadió que aunque han sido criticados los miembros de Acción Nacional por avalar la reforma energética, en aquellas modificaciones nunca se aprobaron impuestos adicionales.



“Esa la sacaron el PRI, el PVEM y sus aliados”.



Lupita Murguía aseguró que con la reforma energética que contemplaba la apertura a la inversión extranjera en la producción y explotación del petróleo, buscaba que al haber mayor oferta de marcas, los precios de la gasolina bajaran, hecho que no ocurrió por el efecto de el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.