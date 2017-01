Castigará Gobierno intento de saqueos

En el estado, tiendas departamentales tomaron anoche precauciones contra las amenazas de saqueo. INQRO

Aquien cometa actos violentos y afecte los derechos de terceros, el Estado aplicará de manera absoluta la ley, ya que no se permitirá que se utilicen las manifestaciones para que los ciudadanos busquen beneficios propios.



Así lo informó el secretario de Gobierno del Estado, Juan Martín Granados Torres, al ser cuestionado sobre el tema de las manifestaciones que se han dado durante los últimos tres días en los diferentes puntos de la ciudad y en algunos municipios del estado.

Aseguró el secretario de Gobiern que no se permitirá que las personas busquen beneficios de manera particular, aprovechando la coyuntura del tema del “gasolinazo”, el cual no solo aqueja al estado, sino a todo el país en estos momentos.



“No, no debe ser así (aprovechen el tema coyuntural del gasolinazo) y si se presenta una violación a terceros y se encuentre dentro de las competencias del estado, muy particularmente con aquellas personas que aprovechando la situación quieren sacar beneficios de orden particular, y que sea muy distinto a la temática que nos ocupa nacionalmente, se aplicará la ley tal y como debe de ser”.



Gradados Torres señaló que en Querétaro se da el adecuado respeto la libertad de expresión, sin embargo, recordó que este derecho fundamental tiene un límite en materia

de civilidad y que es de vital importancia que la ciudadanía haga uso correcto de este.

“Aquí es muy importante que la ciudadanía haga un uso adecuado y respetuoso de su derecho a manifestarse, siempre este derecho será respetado y exhortamos a que lo apliquen, pero de manera respetuosos y sin dañar y violentar los derechos de terceros”.



Continúan operativos



Por otra parte, cabe resaltar que Juan Marcos Granados Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y Juan Luis Ferrusca Ortiz, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la capital (SSPM), señalaron que hasta el momento los reportes de desabasto de combustible no han causado afectación en los operativos de los diversos cuerpos policiales.



Sin dar números sobre el impacto económico que tendrá en los costos de operación de las dependencias, ambos funcionarios reconocieron que se incrementarán los gastos operativos, situación que esperan sea resuelta por las áreas administrativas.



“No hubo ningún problema con desabasto para las patrullas, así que la ciudadanía puede estar tranquila de que no se va a dejar de dar el servicio de seguridad ni municipal ni estatal”, señaló Granados Torres.