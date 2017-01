El IEPS fue propuesta del PAN, revira Braulio

.. AGENCIAS

Contra lo que ha manifestado la diputada federal por Acción Nacional, Guadalupe Murguía, en el sentido de que la reforma hacendaria del 2013 aprobada por el PRI y la implementación de esquemas como el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) ha llevado a que los hidrocarburos se disparen hasta un 40 por ciento en los precios por litro, Braulio Guerra Urbiola aseguró que el IEPS fue un impuesto que se creo a propuesta de Acción Nacional en el sexenio de Felipe Calderón.



“El IEPS fue un impuesto que propuso el PAN y que implementó el PAN a las gasolinas en el sexenio de Felipe Calderón. Nosotros en la Ley de Ingresos que tuvimos, bajamos el IEPS. Presupuestamos ingresos a partir de no gravar impuestos. No se elevó ningún impuesto en el país. Si los presupuestos están basados en los impuestos que se determinaron, entonces que nos digan las otras fuerzas políticas ¿a que le quitamos? ¿Salud, gasto corriente, campo, salarios?”.



Aseveró que en los últimos años se bajaron hasta 20 mil plazas de la administración federal y recortes por 240 mil millones de pesos.



Guerra Urbiola reiteró que Acción Nacional implementó el impuesto y afirmó que por la coyuntura política “Ahora lo quiere quitar”. Aseveró que lo más sencillo es proponer recortes sin definir de dónde se puede compensar.



El legislador federal dijo que es su obligación dejar, por un lado, la demagogia entorno a los temas hacendarios. Refirió que mantener el subsidio en los combustibles equivale a que en solo 40 días, el Gobierno Federal gaste 200 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto de la UNAM de un año. Acotó que el hacer recortes y bajar el gasto corriente no es suficiente para sortear el escenario económico internacional.



“Hablamos de cifras estratosféricas. Muchos legisladores pensamos que la medida debe ser compensada con otras estrategias económicas y atender las demandas de la gente, pero con absoluto sentido de responsabilidad”.



Haciendo un exhorto a los manifestantes a ejercer sus derechos constitucionales sin afectar los de otros, el diputado federal por Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, refirió que si bien el incremento en los precios del combustible es una medida responsable en pro de la estabilidad financiera nacional, no se debió implementar de golpe, y afirmó que faltó dotar de mayor información a la población sobre los factores que llevaron a la Secretaría de Hacienda a tomar dichas decisiones.



“A muchos no nos gustó la forma en que se implemento la medida. De un día para otro. Creo que es válido analizar escenarios y atender a la sociedad”.



Guerra Urbiola afirmó que las disposiciones hacendarias han ido más allá de los costos políticos, y ello ha provocado que la gente se sienta agredida por las medidas. El legislador federal advirtió que la información tergiversada que se ha difundido por plataformas como Facebook y Twitter, además de los sistemas de mensajería instantánea, han contribuido a poner más leña al fuego y por ello, dijo, llamó a la población a que se acerque a fuentes fidedignas.



Se espera que hoy sesione en el Congreso Federal la Comisión Permanente y que ahí, se pueda debatir y llegar a una conclusión concreta en el tema