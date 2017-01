Espera Canaco en SJR incremento en ventas

En San Juan del Río se espera que las compras de Reyes Magos apoyen el comercio establecido y no solo a las grandes tiendas comerciales. CESAR ORTIZ

San Juan del Río.- Salvador Hernández Yáñez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Juan del Río, dio a conocer que el aumento del precio de los hidrocarburos ha repercutido en los costos de los juguetes, aunque aseguró que espera un incremento en la venta de hasta un 20 por ciento, a pesar de que la mayor parte de las ventas las absorban las grandes cadenas comerciales por las facilidades de pago a través de las tarjetas de crédito.



Comentó que los Reyes Magos buscarán las grandes ofertas para la adquisición de juguetes y las facilidades de pago que les pueden brindar las tiendas departamentales.



“Pero esto también representa una oportunidad para el pequeño comercio establecido de obtener ganancias, pero a la vez representa tener que sacrificar ganancias para que los aumentos no sean muy altos y así captar lo que las tiendas de autoservicio y departamentales pudieran perder de clientes”.



Además, dijo que en años anteriores se había podido apreciar que la gente compraba juguete para vender afuera de sus casas, situación que este año no se ha presentado con frecuencia, toda vez que el aumento al juguete ha afectado por igual tanto al mercado informal como a las grandes cadenas de autoservicios, que tienen que abaratar sus costos de manera significativa y en plazos fijos para no perder clientela.