Quiere Uber subir tarifa

Concesionarios de UBER analisan incrementar sus tarifas. Pasaría la tarifa mínima de 20 pesos a 35.



Lo anterior lo señalaron cuando cerca de 70 prestadores del servicio de transporte ejecutivo se manifestaron ayer en contra del aumento a la gasolina afuera de las oficinas de la LVIII Legislatura de Querétaro, donde inició su marcha, la cual concluyó en las instalaciones de la empresa.



Los choferes se plantaron en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en Centro Sur, donde realizaron una manifestación pacífica y sin obstruir vialidades.

Varios concesionarios comentaron que la protesta fue por el alza al costo de la gasolina, lo que a ellos perjudica de manera directa, por lo que señalaron que existe la posibilidad de aumentar los costos de las tarifas que actualmente manejan para así solventar el incremento.



“No quisiéramos afectar la economía de los usuarios. Luego de tanto pedir la confianza de ellos no quisiéramos afectarlos, se supone que somos justos en las tarifas, pero esta alza al combustible nos pone entre la espada y la pared, y nos perjudica a todos. Lo más factible para que no nos veamos afectados sería incrementar el costo de las tarifas y así poder nosotros sobrellevar este gasto, que la verdad sí nos afecta muchísimo, y no solo a nosotros, a todos los que estamos metidos en el transporte público, seamos dueños de la unidad o trabajadores”, señaló Juan Martínez Sosa, chofer de UBER.



En tanto, Rogelio Garnica, propietario de una unidad de UBER, expresó que a pesar de la buena respuesta que hay de usuarios a UBER, teme que disminuya el interés de los usuarios por seguir contratando sus servicios, pues, dice, la gente los ha preferido por los costos de las tarifas.



“Hay buena respuesta de la gente en usar UBER, pero esto al incrementar el costo de las tarifas, podemos perder esa confianza. No queremos llegar a eso, pero no tenemos otra, es gasto que no debemos dejar a fuera porque si no, imagínate, todos nos sube y nosotros seguir con los mismos precios, nos vamos abajo”.



Señalaron varios de los choferes que el incremento a la tarifa se evaluará durante los siguientes días. Entre sus propuestas está incrementar en cada una de las rutas que realicen, desde la tarifa mínima hasta la tarifa más alta que realicen, entre los 10 y los 20 pesos, según sea el caso.



“La tarifa mínima es de 20 pesos, la idea es llegar a los 35 pesos y en recorridos más largos que realizamos, aumentar 20 o 25 pesos”.



Los cerca de 70 choferes que llegaron a las instalaciones de la sede legislativa exigían en consignas larenuncia del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien a mediodía envió un mensaje a la nación.



Concluyeron luego de casi tres horas en las instalaciones de UBER, ubicadas en la calle Ejército Republicano, donde se analiza ya la posibilidad del incremento a las tarifas.