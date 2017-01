Urge PRD a frenar gasolinazo

Adolfo Camacho Esquivel señaló que es importante precisar que el PRD votó en contra de la reforma energética, porque, asegura, muchos los han vinculado con la decisión presidencial. PRD

Adolfo Camacho Esquivel, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en conferencia de prensa indicó que la reforma energética que se aprobó hace 3 años no está cumpliendo con las expectativas y promesas de sus principales promotores “de manera engañosa, para conseguir el respaldo de la población a su propuesta, el Gobierno de Peña Nieto generó la falsa expectativa de que las tarifas de los combustibles iban a bajar con esta reforma. Ninguno de estos beneficios se está reflejando en los bolsillos de los ciudadanos, por el contrario, cada vez los mexicanos estamos resultando más perjudicados”.



Recalcó que en su momento, los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión votaron en contra de la reforma energética impulsada por el Gobierno Federal.



“Es importante hacer esta precisión, ya que algunos desmemoriados por naturaleza o conveniencia política, nos han querido vincular con la aprobación de esta reforma y con el eventual aumento en los precios de los combustibles”.



El presidente del Comité Ejecutivo Estatal hizo énfasis en que olvidan que fue el PRD el que, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, promovió una propuesta para garantizar el desarrollo y la seguridad del sector energético; es decir, modernizar sin privatizar “después de que el Congreso aprobó la reforma con los votos del PRI, el PAN, el PVEM y Nueva Alianza; nosotros promovimos la realización de una consulta ciudadana sobre el tema, con el respaldo de 2 millones 366 mil firmas”.



De la misma manera, señaló que hace 3 años con la reforma energética, hoy en el PRD se manifestan en contra del gasolinazo “adelantar la liberación de los precios de las gasolinas, además de su impacto inflacionario injustificado en la economía nacional, acaba con la soberanía energética de la que gozó el país, todo en el contexto de una de las peores crisis económicas que se tenga memoria”.



Manifestó que lo verdaderamente incongruente es que en un país petrolero como lo es México tengamos este incremento de más del 20 por ciento en el precio de la gasolina y un desabasto por falta de infraestructura, “el negocio que se le está entregando a los privados asciende a 355 mil millones de pesos al año por la venta de gasolinas y a 162 mil millones de pesos por venta de diésel; ya que importará gasolina barata para venderla muy cara a los mexicanos”.



Camacho Esquivel dijo que urge frenar el gasolinazo y hacer una reforma a la reforma.

“De entrada, está en manos del Gobierno Federal ser sensible y detener el incremento a los precios de los combustibles y no afectar más la deteriorada capacidad adquisitiva de los mexicanos”.



Finalmente, indicó que desde el PRD y junto con sus representantes en el Congreso estarán promoviendo que los legisladores revisen la posibilidad de disminuir el IEPS a la gasolina y echar abajo el incremento a los precios por vía de la liberalización “por otro lado, estaremos expresando nuestra solidaridad con los ciudadanos ante la inconformidad por esta decisión que impacta dramáticamente a los bolsillos de quienes menos tienen”.