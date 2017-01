Detuvieron a 24 personas en disturbios de SJR

Un grupo de 200 personas pretendían saquear un Chedraui la noche del miércoles; los manifestantes se dispersaron cuando comenzaron las detenciones. CESAR ORTIZ

San Juan del Río.- En rueda de prensa, los secretarios de Seguridad Pública y Gobierno Municipal de San Juan del Río, Arturo Calvario Ramírez y Fernando Ferrusca Ortiz, respectivamente, informaron los resultados de los disturbios la noche del miércoles ocasionados por cerca de 200 jóvenes en la intersección de las calles Valentín Gómez Farías y Pino Centro, justo donde se encuentra ubicada una tienda de autoservicio, a la cual pretendían ingresar para saquear de mercancías.



El saldo fue de 24 detenidos por vandalismo, en los que se encuentran seis mujeres y tres menores de edad, el resto son hombres mayores de 18 años.



El secretario de Seguridad Pública ofreció los pormenores del operativo la corporación; informó que se detuvo y se trasladaron a la Cárcel Municipal a 24 personas, sin embargo, 5 de ellas fueron por una razón distinta a los hechos vandálicos, y los 19 restantes, entre los que se ubicaban 3 menores y 6 mujeres, si se les relacionó con el consumo en vía pública de bebidas alcohólicas, algunas sustancias prohibidas y por agresión a los policías.



“No vamos a permitir que en San Juan del Río se den este tipo de actos. San Juan del Río no se caracteriza por la violencia, vamos a mantenernos alertas en estos días y pedimos el apoyo de la población para que no caiga en estas provocaciones, la autoridad municipal sancionará a los detenidos por faltas administrativas y la Fiscalía ya determinará si incurrieron en algún delito”.



Por su parte, el secretario de Gobierno, Fernando Ferruzca, hizo un llamado a la población a no caer en provocaciones para realizar actos fuera de la ley, que son ajenos a cualquier manifestación pacífica en contra del aumento al precio de la gasolina.



El funcionario aseguró que la autoridad municipal se mantendrá respetuosa de la libre expresión y del derecho a manifestarse, siempre y cuando se haga en orden, de forma pacífica y sin transgredir los derechos de terceros.



“El alza al combustible no es una responsabilidad municipal, en el estado de Querétaro hay leyes y en el municipio de San Juan del Río hay reglamentos que no vamos a permitir que se violen, los que vivimos aquí sabemos que San Juan del Río es una ciudad tranquila y no es violenta. Aquí nos conducimos con costumbres y modos de convivencia pacíficos. La Fiscalía ya tiene identificado al joven que incitó a los hechos presentados ayer y ya se encuentra abierta una carpeta de investigación”.



Asimismo, solicitó el apoyo de la ciudadanía, para que reporten cualquier indicio o llamado a la violencia, para lo cual compartió un teléfono temporal que la Fiscalía General del Estado puso a disposición de la ciudadanía para tal efecto, el cual es el 442-343-2000.