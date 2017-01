Dispone el Municipio de mil elementos policiacos para cuidar a queretanos

Gobierno del Estado apoyó los operativos de ayer con elementos de seguridad. PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD QUERÉTARO

La Presidencia Municipal de Querétaro desmiente cualquier rumor de saqueos en tiendas de los diferentes mercado de la ciudad.



El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, informó que ninguno de los mensajes que se han vertido en redes sociales es real, por lo que se ha dispuesto junto con Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado, una fuerza policiaca de mil elementos en calle para resguardar y cuidar a todos los habitantes.



Todo lo que se ha dicho referente a saqueos en distintos centros comerciales y mercados municipales, dijo, es totalmente falso. Pidió a la sociedad no permitir que “nadie nos robe la tranquilidad, pues Querétaro se ha distinguido históricamente por su seguridad”, y aseveró que tanto el gobernador como él han dispuesto a sus fuerzas policiacas para cuidar de todos los que aquí habitan.



“No permitan que estos rumores los afecten, nosotros estamos trabajando permanentemente con nuestros elementos policiacos para evitar que cualquiera de ustedes se vean afectados, estaremos informándoles de manera permanente de cualquier incidente que se presente, pero tengan la tranquilidad de que en Querétaro no sucederá ningún hecho como los que han sucedido en otros estados de la República”, concluyó el alcalde.



El secretario general de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros, realizó un recorrido por las instalaciones del Mercado Escobedo, donde pudo constatar que no había tales saqueos como se señaló en redes sociales.



“Los invitamos a que no se dejen influenciar por los falsos rumores de las redes sociales, Querétaro es seguro, Querétaro es de confianza, seguiremos trabajando y seguiremos haciendo recorridos junto con el secretario de Seguridad Pública que también está recorriendo la ciudad y confirma que no existe nada de lo que se estuvo rumorando”, aseveró Velázquez Pegueros.



Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal, hizo un llamado a la población para que mantenga la calma, tras asegurar que ahora se implementa un despliegue operativo con cerca de mil elementos resguardando la ciudad.



E indicó que se mantiene estricta coordinación con gobierno del estado para mantener la paz y la tranquilidad en el municipio de Querétaro.



Ferrusca Orriz afirmó que la dependencia a su cargo se ha mantenido al pendiente de la situación, por lo que exhorto a la ciudadanía a no compartir ni divulgar información falsa que pueda provocar psicosis en la población. Además de en su caso identificar a los sujetos que alteran el orden público para que sean las autoridades quienes tomen las medidas necesarias y los probables responsables de causar psicosis sean remitidos a la autoridad competente.