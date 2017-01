Perderían concesión por aumento

Luego de que PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, publicará que se hay abusos en el cobro de tarifa en algunas rutas de transporte público de hasta por 10 pesos, el director del Instituto Queretano del Transporte, Alejandro López Franco, y el secretario de Gobierno, Juan Martin Granados Torres, informaron que por el momento no han autorizado algín cambio en la tarifa, y solicitaron que de seguir estos abusos, quienes los realicen podrían perder las concesiones .



“Es importante señalarles que el Instituto Queretano del Transporte no ha autorizado ningún aumento en las tarifas del transporte en general, por lo cual, invitamos a los ciudadanos a que denuncien cualquier cobro indebido en el servicio del transporte público”, señaló López Franco a través de un video en redes sociales.



En el video, el director del IQT recuerda que “las tarifas vigentes del transporte colectivo son de 8.50 en efectivo, 8 pesos cuando utilizar la tarjeta de prepago general, y 4 pesos en el caso de la tarjeta de pago preferente; en este último aplica a estudiantes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores”.



López Franco ha señalado que se analiza el cambio al pasaje del transporte público, y no se descarta de que pueda existir un posible aumento derivado del incremento a los precios del combustible.



“Si llega a haber una determinación de tarifa, que esta sea siempre considerando un criterio de justicia y pues a final de cuentas conociendo todos los factores. No se descarta ninguna posibilidad. Ahorita tenemos que ser sensibles y eso nos encarga el gobernador”.



Perderán concesiones



En tanto, el secretario de Gobierno del Estado, Juan Martín Granados Torres, señaló que ante los abusos de los choferes de algunas rutas, y en coincidencia con el Instituto Queretano del Transporte y al no tener autorizado ningún incremento a las tarifas de transporte público colectivo o privado, están en riesgo de perder su concesión quienes permitan cobros excesivos a los usuarios.



“En estos momentos no existe ningún incremento a tarifas de transporte colectivo, porque ni siquiera se han realizado en los estudios y los procesos que la misma normativa establece. Si alguien cobra con abuso será sancionado, y la sanción directa es el retiro de la concesión”, afirmó.



Denuncian en redes



Usuarios del transporte han señalado que Rutas como la 21, que va de Bosques del Cimatario a La Loma; la 55, del Socavón a Rancho Bella Vista; la , de La Paradera a San José de Los Olvera; la 76, de Las Flores a San José El Alto, cobran hasta 10 pesos debido a la alza en el combustible.