POLICÍA MUNICIPAL DESATA LA PSICOSIS

Blindaje comercial: Cerraron con patrullas los accesos al Mercado Escobedo, como la M-503 en la esquina de Zaragoza y Guerrero. El hecho alentó las versiones de incidentes violentos en la ciudad. El cierre, explicaron los agentes, era para resguardar el tianguis de los Reyes Magos. SERGIO A. VENEGAS ALARCÓN

Cierren porque habrá robo y saqueo, dijeron elementos de la Guardia Municipal a comerciantes de Oxxo, Farmacia del Ahorro y tiendas en general ubicadas en Tecnológico y en Zaragoza.



Inclusive pidieron a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, cerrar las puertas como medida precautoria.



La psicosis corría desde las 16:00 horas, cuando cuatro jóvenes que intentaron robar un celular en la Plaza de la Tecnología fueron detenidos.



Ahí comenzó el rumor que mermó las ventas de Día de Reyes y que se esparció a Plaza de las Américas, Del Parque, Tienda del Sol, Mercado Escobedo y pequeños comercios que de voz en voz o vía redes sociales fueron alertados de supuestos saqueos, cosa que no fue cierta, pero cundió como reguero de pólvora en el cuarto día tras el gasolinazo.



Aun cuando los comerciantes y locatarios de las principales plazas y mercados de la capital esperaban el arribo de los Reyes Magos y en lo que proyectaban fuera una de las mejores ventas de todo el año y ello, les permitiría afrontar el complejo panorama económico que se prevé para este año, ninguno de ellos contó con que el poder de transmisión de redes sociales sería utilizado para generar psicosis entre la población queretana bajo un escenario apocalíptico con una ola de saqueos.



La Plaza de las Américas se quedó vacía y la mayoría de los comercios sobre Constituyentes, incluidas las tiendas de conveniencia, bajaron sus cortinas metálicas para protegerse. Incluso se dijo que había un tiroteo en la zona del Mercado Escobedo y la Plaza de la Tecnología.



Misael Aguilar, quien tiene locales en el Centro Histórico y otras plazas comerciales, lamentó que se haya generado tal psicosis justo la noche previa al Día de Reyes.

“La mañana había estado muy tranquila y justo cuando esperábamos que iniciaran las ventas fuertes, comenzó a correr este rumor de saqueos y tiroteos. La gente se nos asustó. Es lamentable. Esperábamos que fuera uno de nuestros días mas fuertes en ventas. Con esto, nos adelantaron la cuesta de enero”.



Los reportes no paraban de llegar a la redacción de PLAZA DE ARMAS, en los que se aseguraba que diversas tiendas departamentales y mercados por la capital, estaban siendo saqueados a punta de pistola y con machetes en mano. Los rumores cobraron fuerza por el fuerte operativo que se dispuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la Policía Estatal alrededor de las principales zonas comerciales para resguardar la gran afluencia que se esperaba.



Incluso, el secretario de Gobierno Municipal, Manuel Velázquez Pegueros, tuvo que apersonarse en el Mercado Escobedo para transmitir vía Periscope y hacer un llamado a la población a que no se deje engañar por rumores que se generan en redes sociales, y refirió que Querétaro estaba en calma y seguro.



“Tenemos más de mil elementos de seguridad que están garantizando la seguridad de los queretanos. Les invitamos a que no se dejen influenciar por las redes sociales. El secretario de Seguridad está haciendo recorridos por toda la ciudad para confirmar que todo lo que se dijo es falso”.



En el mismo sentido, se pronunció el subsecretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Ángel Rangel Nieves, quien aseguró que todas las llamadas que se recibieron en la línea 066 Emergencias por supuestos saqueos fueron atendidas y resultaron ser falsas alarmas.



“El día de hoy hemos estado recibiendo reportes en la línea de emergencia de que en los distintos mercados y locales se han estado actos de vandalismo. Cada uno de los reportes ha sido checado y ninguno verídico. Busquen información fidedigna”.

Sin embargo, no solo fueron los rumores de redes sociales los que contribuyeron a la psicosis. Los propios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a bordo de sus motocicletas alertaron a los comerciantes sobre la “pertinencia” de cerrar los negocios ante posibles actos de vandalismo y saqueos.



En último término, el edil capitalino, Marcos Aguilar Vega, envió a redes un mensaje de voz para pedir que no se permita que con mensajes y rumores se robe la tranquilidad a los queretanos y se comprometió a que por los canales oficiales se informará cualquier incidencia que pudiera ocurrir.



“Como las que desgraciadamente han ocurrido en otros estados”.



Paulatinamente, las tiendas departamentales, locales y tiendas de conveniencia comenzaron a levantar sus cortinas para regresar a la normalidad.