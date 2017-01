“Teníamos mucho miedo”

Marcos Aguilar recorrió los Mercados Escobedo y la Cruz, las Plazas de las Américas y de la Tecnología y la Alameda Hidalgo, urgiendo a los ciudadnos que no creyeran en los rumores y salieran a vender. MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Comerciantes de mercados y locales de primer cuadro de la ciudad cerraron sus puertas por los rumores de que personas pretendían saquearlos. El principal afectado fue el Mercado Mariano Escobedo.



Horas antes, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, informó que al menos en la capital no había amenazas contra centros comerciales, como en San Juan del Río, municipio en el que 24 personas fueron detenidas la noche del miércoles por intentar saquear una tienda.



Elementos de la Secretaría acudieron al Mercado tras los reportes, y encontraron que algunos comerciantes se encerraron en sus locales por miedo a ser agredidos y que les robaran su patrimonio; los oficiales desalojaron a las personas del sitio.



“Llegamos inmediatamente a la Plaza de la Tecnología, ahí había comerciantes encerrados en sus locales y bueno, la indicación fue tranquilizar a todos y explicarles que solo fue un rumor de presencia de grupos que pretendían robar, saquear sus negocios. Al final entendieron y todo comenzó a correr con orden”, informaron autoridades.



En el Mercado de la Cruz, donde se ubica el Mercado Navideño, hubo rumores similares y los vendedores cerraron sus negocios.



“Pues no sé, de repente se vieron por ahí unos golpes y gente corriendo, y sí se vio a dos personas que se llevaron mercancía de algunos compañeros, de un local de ropa y una juguetería. Yo lo que hice fue cerrar y deje mercancía afuera. Ya no sabe uno qué puede pasar”, informó Tlaloc Martínez, dueño de una perfumería en el Pasillo 3.

SSPM sufre psicosis



Después de las 3: 30 de la tarde, a los policías municipales les fueron reportarons intentos de saqueos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Mercado Escobedo y la Plaza de la Tecnología.



Grupos de la Policía Municipal, cuyo turno empezaría más tarde, fueron sacados de una junta de planeación del Operativo Día de Reyes para que atendieran los reportes.



“Estábamos en junta con nuestros jefes para detallar cosas sobre los grupos que entramos en servicio más tardes con el operativo Día de Reyes. Fue un llamado de emergencia en donde avisaron que estarían saqueando todos los comercios del Centro Histórico, principalmente mercados, y cómo se pudo se armaron varios grupos y acudimos de inmediato.



“No se tenía clara la idea de lo que sucedía; que había balazos, golpes y hasta incendios de locales; sin embargo, cuando hacemos presencia en el lugar de los hechos, vemos que fue algo distinto. Sí había desconcierto entre la gente, había personas espantadas que no sabía lo que sucedía y personas encerradas en sus locales. Poco a poco fuimos hablando con ellos y a tratar de poner orden”.



“Tuvimos mucho miedo”



La señora Marcela, propietaria de una marisquería de la Calle Lucas Alemán, en el Mercado Escobedo, explicó a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, que aproximadamente a las 3:30, comenzó el caos.



“Pues todo estaba normal, y de repente se escuchó mucho ruido, la gente comenzó a correr y se veían que algunos se golpeaban y así; muchos de mis clientes se salieron corriendo y nosotros, con miedo, lo que hicimos fue meter lo que pudimos y encerrarnos en el local. No sabemos en realidad qué era, pero teníamos mucho miedo”.



Por más de una hora, la señora Marcela permaneció con sus empleadas encerrada en su local.



“Se escuchaban patrullas, gritos, gente que corría, se escuchaba que aventaban cosas y fue hasta que comenzaron a decir así, a gritos, que no pasaba nada, que todo estaba seguro, que las personas que estuvieran en sus locales encerrados, salieran, que todo estaba en orden”.



“Sigan vendiendo”



Ante la psicosis, el alcalde municipal, Marcos Aguilar Vega, acudió en compañía de su secretario de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca, al Mercado de La Cruz para intentar calmar a los vendedores.



“No pasa nada, aquí estoy, tengo a mil policías cuidándolos en toda la ciudad. El gobernador Pancho Domínguez y yo estamos atendiendo la situación, no pasó nada, no ha pasado nada y no pasará nada. Ustedes pónganse a vender y confíen en que nada es cierto o díganme, ¿les pasó algo, les ha pasado algo?.No, ¿verdad?, entonces a vender que es lo que deben de estar haciendo y que nos vaya bien a todos”.



Desmienten saqueos



El Programa Estatal de Seguridad Querétaro llamó a la ciudadanía a no creer en los supuestos actos violentos en el estado.



“Ante los rumores de saqueos y vandalismo en establecimientos comerciales del Centro de la ciudad, mercado Escobedo, Plaza de la Tecnología y Mercado de la Cruz, es importante mencionar que no se tiene registro de algún hecho de esa naturaleza, toda vez que en todos esos puntos existe presencia policial desde temprana hora.



“Hasta el momento, únicamente se ha atendido una riña en las inmediaciones del mercado Escobedo, situación que fue controlada de inmediato.



“Es importante precisar que en Querétaro existen condiciones de seguridad y no se va a tolerar ningún hecho que atente contra la seguridad y la tranquilidad de los queretanos, por lo que ya se están tomando las medidas pertinentes respecto a las personas que pretendan incitar a cometer hechos que van en contra de la ley”.