Mal manejo de redes pega a comerciantes

Un día después de la psicosis que se vivió en los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, la tranquilidad volvió a ellos aunque aseguraron, la situación que se presentó fue factor importante para que bajaran sus ventas.



En un recorrido realizado de PLAZA DE ARMAS El Periódico de Querétaro por el Mercado Mariano Escobedo, Mercado Josefa Ortiz de Domínguez “La Cruz” y locales ubicados en el Centro Histórico de la capital, la actividad continuaba con regularidad, pero al entrevistar y platicar con algunos trabajadores y propietarios de varios locales, afirmaron que las ventas no fueron las mismas.



“Hoy de imaginar lo que fue ayer da risa, dejarnos llevar por cosas que no eran verdad y todo esto claro que nos perjudicó en las ventas. Es el día más fuerte para todos nosotros (los comerciantes) son todo diciembre por los regalos y el 5 de enero por los regalos y los juguetes para los niños y aunque fue un par de horas, todavía hay gente que cree todo y no sé, a lo mejor tuvieron miedo de venir a comprar, o prefirieron ir a un lugar más cercano a sus casas, no lo sé pero si, las ventas no fueron las mismas de hace un año y todavía estamos aquí por si alguien no pudo tener sus regalos y viene a comprar…igual cae algo más de venta”, señaló María Rubí, comerciante de ropa de niños y juguetes instalada en el tianguis navideño del Merado La Cruz.



En el Mercado Mariano Escobedo, lugar donde se suscitó el hecho de pasado miércoles, varios comerciantes afirmaron que aunque hayan sido rumores y no paso a mas, las autoridades deben estar más atentos a lo que sucede, prevenir, pues no había elementos de la policía vigilando, siendo que era un día importante que se presta a robos y asaltos en los comercios.



“Aquí las autoridades joven, fallaron. Como es posible que saben que es un día importante y que sus operativos de Día de Reyes, pues es todo el día…desde la mañana debieron vigilar y no había un solo policía por aquí vigilando. Diario hay robos, hay asaltos aquí y la policía nada. Pero si, ayer estaba lleno esto de policías y hasta parecían ellos los espantados. Las autoridades deben saber que hacer, estar preparados, prevenir que no suceda aquí lo que está pasando en otras ciudades del país. Muchos cerramos por el miedo a que fuera ser verdad y así no se puedo…no nos sentimos seguros, no nos informan de nada y no se previene estas cosas”, dijo Don Esteban Mondragón, locatario de regalos y bisutería en el Mercado Escobedo.



En tanto, en los comercios del Centro Histórico, algunos comerciantes dijeron no haber sufrido bajasen sus ventas, al contrario, se incrementó debido a que algunos otros sí optaron por cerrar.



“Yo no tuve problemas, digo, dejamos que pasara todo el asunto y continuamos trabajando, yo creo vendí hasta mas debido a que algunos compañeros locatarios cerraron”, expresó Luis Mendoza.



En tanto, Alfonso González Hurtado, presidente de la Asociación de Comercios Establecidos en el Centro Histórico aseguró que hablando con varios de los miembros de la Asociación, informaron que las ventas se redujeron entre un 30 y 40 por ciento debido al pánico generado.