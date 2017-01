Perseguirán policías cibernéticos a los rijosos

Juan Luis Ferrusca advirtió que la policía cibernética ya tiene identificados los perfiles de quienes desde las redes sociales, incitaron al saqueo y la psicosis. SSPM

Quienes por medio de las redes sociales y mensajería instigaron al saqueo de los negocios y a la paranoia que previo al día de reyes generó una estela de miedo en las plazas comerciales, mercados y tianguis de la capital, serán perseguidos por la Policía Cibernética y presentados ante la Fiscalía General del Estado bajo el cargo de “Apología del delito”. Así lo advirtió el secretario de seguridad pública municipal (SSPM) Juan Luis Ferrusca quien también reconoció que todo se generó de una riña entre particulares al interior del mercado Escobedo de la que no hubo detenidos.



Asegurando que no se registró un solo saqueo, Ferrusca Ortiz aseveró que el dispositivo de seguridad que se desplegó la noche previa al día de Reyes Magos, se había planeado desde varias semanas antes en coordinación con la policía estatal “El balance fue de cuatro detenidos por ingerir bebidas alcohólicas en las inmediaciones de los mercados y centros comerciales. No hubo un solo saqueo ni robo a comercio. No se robaron un chicle. Fue un mal manejo de redes sociales y se causó pánico. La policía cibernética sigue investigando y se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado”.



Sobre la riña en el Mercado Escobedo, dijo que fue a partir de este hecho que se comenzó a especular en redes como Facebook sobre una oleada de saqueos y vandalismo en los comercios “Las personas corrían por los pasillos señalando que había gente armada y pidiendo que cerraran”. Cuestionado sobre si la psicosis de ayer fue ocasionada de manera deliberada por algún grupo, el titular de la SSPM refirió que dicha respuesta, se desprenderá de las investigaciones que haga la Fiscalía “Con las denuncias que se tienen a partir del trabajo de la Policía Cibernética, se están llevando a cabo las investigaciones. Evidentemente quienes causaron la paranoia cometieron un delito y serán sancionados por apología del delito”. Advirtió que ya se tienen identificadas a algunas personas por lo que pronto podrían ser consignados.



El miedo, también se manifestó en los tianguis que se habían colocado a lo largo y ancho de la capital. En lugares como el Tepetate, Belén y Monte Sacro de la colonia El Vergel, los comerciantes se armaron con tubos, palos y todo lo que pudieran agarrar para enfrentar a las hordas de saqueadores que les hicieron creer llegarían a robar su patrimonio. En algunos casos, se hicieron brigadas especiales con los comerciantes mas aguerridos para ir a “torcer” a los saqueadores. Otros, optaron por levantar sus puestos y retirarse.



Se anunció que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que el operativo para resguardar a los Reyes Magos que vayan rezagados, continuará durante el fin de semana.