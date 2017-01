Se amacha el alcalde con sus parquímetros

Regalito. Marcos Aguilar entregó aguinaldos a niños en Santa Rosa Jáuregui, donde habló con los reporteros: Es un pequeño grupo el que se opone a los parquímetros, dijo. FERNANDO VENEGAS

Dice el presidente municipal Marcos Aguilar Vega que quienes se oponen a los parquímetros, son los mismos de siempre. Un “pequeño” grupo de gente al que se le sacó de so zona de confort y que no tiene argumentos sólidos para rebatir la instalación de los parquímetros y de paso, reiteró que nada ni nadie podrá detener su operación.



Acotó que aquellos que se atrevan a dañar la infraestructura, serán perseguidos y presentados ante las autoridades correspondientes. Del grupo que encabezan los empresarios Arturo Rueda y Alfredo Serrano, así como por residentes como la maestra en derecho por la UAQ, Fabiola Larrondo, dijo que además de los antes mencionados, nadie se les ha sumado a la protesta “Son las mismas personas. El mismo número de personas que estaban ahí haciendo los señalamientos. No veo ningún nuevo actor que se haya sumado a este esquema y me parece más bien que ha sido una estrategia mediática que alguien ha de estar impulsando y no veo sustento ni fondo para que lo que digan es cierto”.



Marcos Aguilar, afirmó que las mejores ciudades del mundo operan bajo el esquema de los parquímetros y dijo que en el caso de Querétaro, contribuirán a la movilidad. Al reiterar que no ha escuchado ningún argumento sólido que manifiesten sus opositores contra un modelo que ha fructificado a lo largo de 700 ciudades en el mundo y presumió que el grueso de los queretanos, quiere que su ciudad evolucione hacia dichos modos de vida “No quedarnos en un modelo de ciudad en donde no se haga nada por que un grupo al que se le genera un impacto para romper su zona de confort, permita una transformación que por muchos años, ha sido deseada”.



El edil capitalino, advirtió que ya se tienen claros avances para que quienes dañaron los parquímetros de Regules y Arteaga, sean presentados ante la justicia. Dijo que a partir de este mes, un número importante de trabajadores se habrán de incorporar al municipio para trabajar en los parquímetros “Aquellos que realicen transgresiones a la infraestructura, serán puestos tras las rejas”.



Por último, el alcalde aseguró que la mesa de trabajo se mantiene abierta en el municipio.



Declaró que él, ha expuesto sus argumentos y señaló que de parte de los quejosos, no

se ha presentado ninguno. Incluso afirmó que hay fuerzas políticas promoviendo dicho movimiento “Si alguien es observador, se dará cuenta de quienes hicieron expresiones y si no, pues realmente no quieren saber quien está detrás de ello”.