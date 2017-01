Ve Marcos intereses de políticos en disturbios

Aguinaldo: Pelota o carrito. Eran las opciones que se le dieron a niños de las comunidades de Santa Rosa Jáuregui por parte del municipio de Querétaro. FERNANDO VENEGAS

Afirmando que los disturbios que se han dado alrededor de toda la geografía nacional tienen su origen en el incremento al costo de los combustibles, el edil capitalino Marcos Aguilar Vega, afirmó que puede haber conjeturas en donde grupos políticos le apuesten a los disturbios para desviar la atención sobre el incremento al combustible e incluso –dijo- miembros de partidos políticos tras las acciones de incitación al vandalismo y la psicosis de la población “En Querétaro se respeta el derecho a la libertad de expresión y manifestación , pero nunca que una protesta se transforme en un acto como el que se ha planteado de saqueos o disturbios. Me parece que hay un tema de origen como el de la gasolina y ese es un tema que no puede desviar su atención con disturbios. Puede haber todo tipo de conjeturas alrededor. Quien le apueste a los disturbios para que se olvide el incremento o que como ha sucedido en algunos estados, esté siendo provocado por miembros de partidos políticos”.



Marcos Aguilar, repudió el mal uso que se dio en las redes sociales para difundir supuestos brotes de saqueos y vandalismo en los negocios. Advirtió que en coordinación con el gobierno estatal, se cubrirán los puntos de comercio de alta concentración y añadió que no se permitirá ningún hecho delictivo que ponga en riesgo la integridad de los queretanos “No tengan duda que los vamos a poner tras las rejas. En Querétaro no vamos a permitir ningún acto como el que se ha realizado en otros estados”. Afirmó que se tiene una comunicación permanente con los comerciantes y acotó que a diferencia de lo que se dijo en redes sociales y por parte de algún medio de comunicación electrónica, el único hecho real que se suscito, fue la riña en el interior del mercado Escobedo, misma que fue disuelta por los elementos de seguridad.



El edil capitalino, declaró que no permitirán que un “Grupúsculo” infunda temor a la población desde las redes sociales y exhortó a la población a seguir a los medios de comunicación serios y formales, y no dejar llevarse por lo que se publica en redes sociales y mensajería de Whatts App .



Como parte de las acciones para que los comerciantes puedan matizar los daños que generó el movimiento del jueves, el edil afirmó que se otorgó a los comerciantes 14 horas más de lo que estaba establecido en los permisos.