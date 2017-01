PAN y PRI son lo mismo, afirma el líder de Morena

Carlos Peñafiel Soto,líder estatal del Movimiento Regeneración Nacional, aseguró que los Partidos Acción Nacional y el Revoluciónario Institucional: son la misma gata, pero vestida de diferente color. ESPECIAL

Y es que, aseguró, de manera sistemática y bajo un modelo que han aplicado en los últimos años de alternancia, se ha venido atentando contra la economía familiar, teniendo como un aliado de tercera al Partido de la Revolución Democrática y otros institutois satélites que han convertido a México en una fábrica de pobres.



Entrevistado por PLAZA DE ARMAS, Peñafiel Soto aseguró que Morena representa la opción para aquellos ciudadanos que están asqueados de las viejas prácticas y formas políticas.



Recordó que cuando se votaron las reformas que han desembocado en la situación económica actual, su partido fue el único que se opuso.



“Nos han llevado a convertirnos en una fábrica de pobres y a pauperizar a la clase media.



No solo somos una opción para el 2018. Tenemos todo un proyecto de nación y no solo estamos dando palos de ciego. Hoy mismo, nuestro presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que se propondrá por parte de la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso, Rocío Nahle García, a que haya una Sesión de Pleno Extraordinaria y que se reforme la Ley de Ingresos que es la que genera el gasolinazo”.



Peñafiel Soto recordó que la Ley de Ingresos fue votada por todos los partidos, con excepción de Morena. Incluso, aquellos que se han promocionado como una alternativa a los viejos modelos; El Partido Encuentro Social, priistas, panistas.



“Todos lo votaron a favor. Ese gasolinazo ya estaba autorizado y hoy cínicamente, hay diputados que reconocen haberla votado y se quieren justificar diciendo que no leyeron el documento”.



Aseveró que con ello se podría dar marcha atrás al gasolinazo y así curar los efectos sociales que está teniendo sobre la población, como el incremento en los costos de la canasta básica, un punto de inflación anual y la cascada de incrementos.



Por último, Peñafiel Soto recordó que en días pasados, durante su primera rueda de prensa del año hacía referencia a la necesidad de enfrentar en Querétaro el millonario negocio de los hidrocarburos que se venden ilegalmente.



Al lamentar la explosión que se dio en una bodega de la capital en la que se almacenaban más de 20 mil litros de combustible presuntamente extraído de manera ilegal, dijo que el suceso es un reflejo más del problema que hay en las tomas clandestinas que representa millones y de quien alguien se está beneficiando, cobijado en un amplio esquema de corrupción “en el Gobierno”.