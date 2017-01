Querétaro no se detendrá: FDS

Pancho. FOTO: PDA

Aseguró el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, estar totalmente de acuerdo con las expresiones de los queretanos que han salido a las calles a manifestarse, pues lo único que piden, dijo, es sensibilidad de su Gobierno.

Domínguez Servién difundió un video en redes sociales, en el que asegura estar de acuerdo con los ciudadanos, y afirmó que el tema del alza de los precios de la gasolina no va a frenar a Querétaro.



“Arrancamos el año con un escenario nacional complejo por el alza en los precios de los combustibles; tanto en las calles como en las redes sociales, las y los queretanos han expresado su sentir y esperan sensibilidad y solidaridad por parte de su Gobierno y estoy totalmente de acuerdo”.



Recordó que la entidad financieramente se encuentra estable debido a las políticas de austeridad que se ha puesto en marcha desde el inicio de su administración, así como a la atracción de inversiones, las cuales, afirmó, próximamente anunciará nuevas para el estado.



“Gracias al trabajo de los queretanos y a la confianza de los inversionistas, tan solo en el 2016 se generaron más de 12 mil empleos directos, producto de las inversiones productivas captadas. No nos vamos a detener. Es más, en los próximos días anunciaremos nuevas inversiones”.



A su vez, Domínguez Servién enfatizó que el Gobierno del Estado seguirá trabajando en reducir el gasto corriente, con el propósito de no afectar el desarrollo de obras o programas sociales que ya estaban planeados y que se han puesto en marcha en todo la entidad.



“Con los ahorros generados, producto de nuestra disciplina financiera, vamos a minimizar los efectos negativos de esta medida, que afecta a todo el país. Nos seguiremos apretando el cinturón, de manera que no se vean afectados los recursos para salud, educación, obras públicas y programas prioritarios que benefician a las y los queretanos”.



Por último, hizo hincapié en que habrá de establecer un diálogo con Cámaras, Sindicatos, organismos de la sociedad civil y ciudadanos en general, con el objetivo de buscar esquemas que favorezcan a la economía de las familias queretanas.