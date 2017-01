APOYÓ PF A EL CHAPO

Tres patrullas de la Policía Federal ingresan a las 09:26 del 8 enero al hotel Doux, donde según la narrativa oficial (de la que PLAZA DE ARMAS tiene copia) llevaron a Joaquín El Chapo Guzmán para esperar apoyo. Pero según comunicaciones internas del 89 Batallón del Ejército Mexicano, fue escondido por esa corporación para evitar su detención, situación que les narró un federal detenido cuando caminaba a una farmacia para comprar medicina para el capo. ESPECIAL

Cuando el Ejército y la Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en el motel Doux de los Mochis, Sinaloa, autoridades del Gobierno Federal iniciaron la narrativa ante medios de comunicación basada en la premisa de que elementos de la Policía Federal, destacamentados en aquel municipio, habían interceptado al hombre más buscado por el Gobierno Federal, quien los habría amenazado primero y después intentado sobornar con millones para que lo dejaran ir.Pero que los “dos” agentes no sucumbieron a la tentación y, por el contrario (el escuchar por radio que un convoy de hombres armados se dirigía al lugar para liberar al capo), decidieron trasladar a El Chapo junto con su cómplice, Iván Gastélum alias El Cholo, a una “zona segura”: el motel Doux ubicado en el kilómetro 3 de la carretera San Miguel en su tramo Los Mochis-Navojoa.La historia, según personal naval y militar que participó ese día en el operativo, es otra.Momentos después de la detención del jefe del Cártel de Sinaloa,difundió en su portal las fotografías de El Chapo y El Cholo resguardados por fuerzas federales.En la primera, se ve a Joaquín Guzmán sentado en una cama, esposado y con la mirada perdida. Atrás de él se observa el poster de una mujer en bikini.

Detenidos. PLAZA DE ARMAS difundió, minutos después de su captura, las fotografías de la captura de El Chapo, que según la narrativa oficial, fue detenido por elementos de la Policía Federal, pero que comunicaciones del Ejército Mexicano echan por la bordaFOTO:ESPECIAL

Otra imagen revelada por El Periódico de Querétaro muestra al narcotraficante en primer plano, con la mano izquierda en el mentón y a su lado, descamisado, a Iván Gastélum.Además,difundió los primeros dos videos tras su detención.En el primero, aparece personal de la Marina grabando la cochera del cuarto 52 del motel Doux, donde se encuentra la patrulla 11488 de la Policía Federal. En él tampoco se aprecia a ningún elemento de esa institución.

Tres patrullas de la Policía Federal arriban a las 09:24 del 8 de enero al hotel Doux. Dos de ellas se quedan resguardando a El Chapo. En la calle es detenido un federal que, a pie, buscaba una farmacia para comprarle medicina al jefe del Cártel de SinaloaFOTO: ESPECIAL

En el segundo, se ve cuando personal de operaciones especiales de la Marina vestidos de civil y a otros más con uniforme, sacan del cuarto a El Chapo y lo suben a una camioneta blindada para trasladarlo al aeropuerto y llevarlo a la Ciudad de México.Fue una gran exclusiva que sustenta la confianza de fuentes federales ena la hora de dar a conocer noticias de ese tamaño.Eso es importante tomarlo en cuenta por la siguiente información.Cerca de las 4:00 de la mañana en Los Mochis (Ahome), Sinaloa. Desde el C-4, se comunican al 89 Batallón de Infantería para remitir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de personas armadas en el Fraccionamiento Las Palmas, donde minutos más tarde iniciaría la persecución de Joaquín Guzmán Loera.Personal adscrito al batallón envió una “fuerza de reacción” para verificar la información.Según el reporte -del quetiene copia-, “al llegar resultó que era personal de la Marina, mismo que indicó que era un operativo de la Marina y que había tres círculos de seguridad de la Marina y que no se podía pasar , a lo que el mayor solicitó instrucciones superiores, ordenándosele que se regresará” (sic).En el primer cinturón de seguridad, 17 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina que esperaban dieran las 5:00 de la mañana para entrar a la casa ubicada entre Boulevard Jiquilpan y Río Quelite, donde -según su información de inteligencia- podría estar durmiendo el “enemigo público número uno de los Estados Unidos”: Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.Justo cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional estaban de vuelta en sus instalaciones del 89 Batallón guardando vehículos y armamento, una comunicación por radiofrecuencia de la Marina pidiendo apoyo los puso de regreso en el sitio donde, minutos antes, personal de la Marina se preparaba para el operativo que ya para las 5:00 de la mañana parecía fuera de control.Según el reporte salido del 89 Batallón, para ese momento “al llegar al batallón personalde la Marina solicitó apoyo y salimos todos los que estábamos en la unidad, eran como las cinco de la mañana… pidieron apoyo para patrullar el área… llegamos a la casa y El Chapo se había escapado por un túnel que llegaba a una alcantarilla”.Era cierto. Cuando el equipo punta de Operaciones Especiales abrió a las 4:40 de la mañana la puerta de la casa, tras varios golpes con un ariete, (apoyados con otros 50 marinos divididos en dos cinturones de seguridad), entraron al patio y al reventar la puerta de entrada a la casa, fueron recibidos por los disparos de sicarios que ya los esperaban.Los fusiles AR-15, Kalashnikova AK47 (Cuerno de Chivo), ametralladoras Barret .50, lanzagranadas y dos lanzacohetes RPG, escupieron buena parte del “parque”. Un marino cayó herido.Los oficiales accionaban sus ametralladoras M4 y sus escuadras Barrret .9 milímetros, apoyados en el equipo de visión nocturna NVG.Pero tardaron 15 minutos en ingresar al lugar, tiempo suficiente para que El Chapo y su jefe de sicarios, El Cholo, se fueran por las alcantarillas del Dren Juárez.Así lo cuenta un militar en el primer reporte enviado a sus superiores desde el lugar de la refriega:“… por eso estaba sucio, se escapó y los de la Marina ya no sabían para dónde… por eso pidieron apoyo para abarcar más área…”.Joaquín Guzmán Loera había librado varios operativos para su captura a través de túneles. Fue ese mecanismo el que le permitió fugarse la noche del 11 de julio 2015 del Penal Federal de El Altiplano.Salió del túnel, viajó por tierra a Querétaro, para luego volar en una avioneta al Triángulo Dorado, donde se le perdió la pista, hasta que fue localizado tras su encuentro con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn, el 2 de octubre de 2015, en la reserva ecológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicada en el municipio de Cosalá, Sinaloa.Para el encuentro, el capo había reservado dos cabañas, cada una habilitada con cinco recámaras, cocina, sala, comedor y baño: Urracas (para Kate y Sean) y Colibrí (para Joaquín). Se pagaron tres mil pesos por cada una. Todo estaba listo para recibir a las personalidades. La gente de El Chapo llevó dos cocineros, carne y mariscos. La vista era inmejorable: Mineral de Nuestra Señora del Rosario con sus espectaculares 5 mil 500 hectáreas para ellos. Los actores recibieron un recorrido privado por toda la zona.Quedaron maravillados. Cenaron con Guzmán Loera y se fueron la madrugada del sábado 3 de octubre.

De película. Sean Penn, Joaquín Guzmán y Kate del Castillo durante el encuentro que sostuvieron el 2 de octubre de 2015 en la reserva ecológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicada en el municipio de Cosalá, Sinaloa. En narcotraficante quería que le hicieran una película. El actor vendió la entrevista y las imágenes a la revista Rolling StoneFOTO:ESPECIAL

Ese mismo día, por la noche, la actriz publica una foto en redes sociales con Sean Penn, quien le acompañó a la presentación de su tequila “Honor”, imagen que fue tomada por las autoridades como una fachada para justificar su presencia en México.Pero el bloque de búsqueda del Gobierno Federal ya había detectado la llegada de los actores a suelo mexicano. Les dieron seguimiento, pero en algún momento los perdieron antes de su cita con Guzmán Loera.Sin embargo, la información sirvió para ubicar al narcotraficante en aquel municipio limítrofe con Durango.Doce días después, el 15 de octubre, el Gobierno informó que tras un intenso operativo, fuerzas federales hirieron a El Chapo Guzmán:“…en días recientes el prófugo realizó una huida precipitada, que de acuerdo con la información recabada, le causó lesiones en una pierna y en el rostro”.Estaban cerca.El día de su recaptura, El Chapo Guzmán huyó por el sistema de alcantarillas del Dren Juárez con Orso “El Cholo” Iván Gastélum. Saliendo del drenaje robaron un vehículo y emprendieron la huida.Seis meses después de que el Estado Mexicano destinara “todos los recursos” humanos, técnicos y económicos para volver a detener al Jefe del Cártel de Sinaloa, se había escapado.Pero un golpe de suerte del Ejército, regresa “al juego” al bloque de búsqueda de la Marina.En el primer reporte que sale del 89 Batallón con sede en Los Mochis, un militar cuenta cómo (contrario a la narrativa oficial), elementos de la Policía Federal apoyan en su escape al narcotraficante y no lo “resguardaron” en el hotel Doux, esperando en apoyo de las fuerzas armadas.Esto señala el primer reporte del 89 Batallón, sobre las labores de búsqueda fuera de los tres cinturones de la Marina:“… en el camino un capitán ve a un policía federal caminando (sin su patrulla) lo que llama la atención y lo intercepta para preguntarle si se le ofrecía algo, a lo que nervioso le contesto que no. El capitán lo presiona y confiesa que personal la Policía Federal habían ayudado a escapar a El Chapo y que se lo habían llevado a un hotel porque los soldados habían cerrado toda la ciudad”.En ese momento, elementos del Ejército Mexicano intercambian información con la Marina y ambos se dirigen al hotel, donde hablan con el encargado. Así lo narra personal del 89 Batallón en su primer reporte a sus superiores:“… (el federal) le indicó al capitán en que hotel estaban, así que nos encaminamos al lugar, se le preguntó a la persona encargada qué habitaciones se habían rentado ahorita, nos indicó que una patrulla había entrado sin pagar a una habitación…”.Lo cierto es que en el video de las cámaras de vigilancia del Doux se observa la llegada de al menos tres patrullas de la Federal, que en teoría hubieran podido llevar al narcotraficante a instalaciones seguras. Pero por el contrario, dos de ellas se metieron a las habitaciones.En una de ellas, la 51, meten al narcotraficante. Momentos después, un elemento de la Federal sale a pie para -dijo a los militares que lo interrogaron- comprar medicinas para El Chapo, que “traía problemas de azúcar”. Fue cuando lo pescaron.Con la información de la habitación, personal de la Marina entró a la habitación utilizando sistema hidráulico para levantar la cortina. De hecho, en las fotos difundidas porel 8 de enero de 2016, se observan raspones en la puerta tras la maniobra.Esto no hubiera sido necesario sí, como afirmó el Gobierno en su narrativa, los federales esperaban la llegada de apoyo. Les hubieran abierto la puerta sin ningún problema.El reporte militar señala que “en coordinación con la Marina”, o sea ellos solamente porque así fue ordenado, se detuvo a este elemento con dos más de la Policía.Finalmente, tras seis meses de búsqueda, el Gobierno de Enrique Peña Nieto tenía otra vez bajo resguardo a Joaquín Guzmán Loera.Una vez detenido, el narcotraficante fue llevado al hangar de donde partió a la Ciudad de México. Antes de despegar, un incidente entre la Policía Federal y el Ejército y la Marina, por la insistencia de que al avión subiera personal de la PF, demostraba lo que narró personal del 89 Batallón.Esa misma noche, elementos del Ejército y la Marina bajaron de un vehículo blindado de la Sedena al narcotraficante y lo subieron a un helicóptero.En las imágenes se observa a dos elementos del Ejército Mexicano y uno de la Marina que toman por el cuello a El Chapo. El que va atrás de él lo hace girar la cabeza brevemente y lo llevan hasta la aeronave. En ningún momento participa la Policía Federal.

Enero de 2015. Dos elementos del Ejército Mexicano y uno de la Marina trasladan a Joaquín Guzmán Loera al helicóptero que lo devolvería a El Altiplano. No participó la Policía Federal que, según la narrativa oficial, fue la que detuvo al narcotraficante más buscado del mundoFOTO: ESPECIAL

El helicóptero MI-8/17 de fabricación rusa, propiedad de la Secretaría de la Marina emprende el vuelo y lo lleva al Altiplano, de donde se había fugado medio año antes.En ningún momento del traslado participó la Policía Federal que, como es costumbre, debería haberlo hecho, pues ese “privilegio” (el de trasladar al detenido) le corresponde a la corporación que dio el golpe.

Febrero de 2014. El Chapo Guzmán es detenido en Mazatlán, Sinaloa, y trasladado a la Ciudad de México para ser llevado a El Altiplano, de donde se fugaría en 2015. En esa ocasión, para el traslado fue utilizado un helicóptero de la Policía Federal, aunque fue detenido por la MarinaFOTO: ESPECIAL

Ese fue, señalan fuentes militares, un mensaje para los iniciados: excluyeron a esa corporación que quedó marcada en el primer círculo del Gobierno, como la instancia que escondió al narcotraficante más buscado del mundo, cuando sus compañeros de Gobierno peinaban las alcantarillas y el dren Juárez.Así lo reseñó el militar que informaba a sus superiores la verdadera narrativa de la detención de El Chapo y que hoy PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, comparte a sus lectores.El 30 de septiembre una partida militar que bajaba de Badiraguato, fue emboscada por sicarios de un cartel en una entrada de Culiacán. Murieron 5 militares.Los hijos de El Chapo negaron su participación.GMAPortal destacó la exclusiva desobre la recaptura del capoHace un año, cuando se detuvo a El Chapo Guzmán, el portal lopolítico.com. publicó un artículo relacionado con la exclusiva mundial de PLAZA DE ARMAS. Por su relación con la información que hoy revelamos, lo retomamos por completo. Este es el texto:El periódico y portal queretano, Plaza de Armas, dio a conocer a nivel mundial las primeras imágenes de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. La versión otorgada por este periódico llena con su labor periodística los vacíos informativos dejados por la autoridad.Gracias a este portal hoy sabemos que, la madrugada del viernes 8 de enero, se dio un enfrentamiento entre el bloque de búsqueda y el “muro” que resguardaba al El Chapo Guzmán; esta primera versión indica que mientras se daba el enfrentamiento, el capo y su jefe de seguridad escaparon por un túnel del cual el diario queretano tiene imágenes en exclusiva.Esto explicaría porqué el capo presenta rasguños en los brazos y una camiseta interior totalmente sucia.También podemos saber que el bloque de búsqueda (aparentemente integrado por miembros del cuerpo elite de la Marina Armada de México) solicitaron el apoyo de miembros del Ejército Mexicano a quienes pidieron el acordonamiento de la zona.El documento gráfico obtenido por este diario, también nos permite inferir el alto nivel de preparación que tiene el cuerpo especial encargado de perseguir a El Chapo Guzmán ya que pudo hacer frente a un arsenal que incluía lanzagranadas, rifles Barret calibre 50 milímetros y rifles automáticos con el saldo de sólo un marino herido.Otro elemento dado a conocer en exclusiva por el diario es el video del momento en que Joaquín Guzmán es subido a una camioneta por personal vestido de civil que en todo momento resguarda al capo ante la mirada de los soldados.De igual manera el diario nos dio a conocer las primeras imágenes del Chapo y de su jefe de escolta, El Cholo Iván, al interior de un vehículos antes de ser separados por las autoridades.Sin embargo el dato más importante que nos deja entrever Plaza de Armas en su video exclusivo es el papel que jugó la Policía Federal durante este operativo. ¿O acaso alguien podrá explicar qué es lo que hace una patrulla perfectamente estacionada al interior del motel donde se escondía el hombre más buscado del mundo?Sobra decir que Plaza de Armas es un diario que ha sido acosado repetidamente por el gobierno de Francisco Dominguez en Querétaro quien le ha intentado cerrar las puertas al periodismo crítico e independiente.La labor informativa que hizo el día de hoy Plaza de Armas, marcará el debate de los próximos días, demostrando el papel que juega el periodismo independiente y el verdadero valor de una exclusiva. Lopolítico.com

La habitación 52, donde elementos de la Policía Federal cuidaban al narcotraficante, mientras otro le buscaba medicina, fue abierta con sistema hidráulico por integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina. En la parte baja del portón se observa el daño tras la maniobra FOTO: ESPECIAL