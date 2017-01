Inestabilidad en el SUPAUAQ

.. ARCHIVO PDA

Planilla Unidad Sindical Universitaria (USU).

Planilla Lucha Sindical Universitaria (LSU).

Candidato independiente:

26 de Septiembre. Presentación en Juriquilla, Auditorio de la FCN.

30 de Septiembre. Presentación en Aeropuerto, Auditorio el Molcajete.

4 de Octubre. En San Juan del Río, Auditorio Gimnasio del Campus.

Planilla USU obtiene 617 votos

Planilla LSU obtiene 508 votos

Ningún manejo de papelería de tipo legal para el escrutinio, ni tinta, ni boletas, ni sellos.

No firmar documento alguno por el personal administrativo de apoyo.

No comunicaciones telefónicas durante el proceso.

Planilla USU con 641 votos

Planilla LSU 646 votos.

Los órganos internos del SUPAUAQ consideraron que la violación a la convocatoria para elegir na su Comité, el atropello a los estatutos y la violencia desatada han generado un ambiente de inestabilidad que no corresponde al espítiru universitario.Así lo refieren en un recuento de los hechos que han derivado en la usurpación del sindicato:Proceso de Elección del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ para el periodo 2016-2018.9 de Septiembre. Publicación de la Convocatoria para llevar a cabo el proceso de elección del Comité Directivo del SUPAUAQ 2016-1018.12 de Septiembre. Se recibieron tres solicitudes presentadas en tiempo y forma, acompañadas de lema correspondiente, con fecha 12 de septiembre para su registro al proceso y fueron las siguientes:Sólo para el candidato independiente, se resuelve negar su participación, en vista de tener solamente cuatro años de separado de su cargo como Coordinador del Plantel de Bachilleres Bicentenario. Las otras dos planillas, USU y LSU, fueron admitidas para competir.Con esta misma fecha, ambas planillas aceptadas procedieron a entregar su material publicitario para ser aprobado por esta comisión y seguir con el procedimiento, como lo marca la convocatoria, utilizando solamente la publicidad autorizada en tiempo y forma.Se dio paso después a las presentaciones de los planes de trabajo en los siguientes lugares y fechas:Todas las presentaciones se llevaron a cabo de 13:00 a 15:00 horas.10 de Octubre. Por la tarde se dio a conocer el listado de votantes, a partir del documento que emitió la Dirección de Recursos Humanos respecto a la segunda quincena de cobro del mes de septiembre en la UAQ.11 de Octubre. Entrega del padrón a ambas planillas a sus representantes para su verificación y se pegó en todas las instalaciones de la universidad.12 de Octubre. Se convocó por la noche, a los representantes, en las instalaciones del SUPAUAQ, planta baja, con los integrantes de la Comisión de Vigilancia para determinar el rechazo y la inclusión de profesores en el padrón de acuerdo a las solicitudes de las planillas.En ella se les comenta que los coordinadores de carrera, maestrías y doctorados no tienen problema para ejercer su voto, por no manejar recursos y personal docente, por lo que no pueden ser considerados funcionarios ni personal de confianza, a diferencia de los coordinadores de plantel y campus.13 de Octubre. Se realiza la primera votación el 13 de octubre, a partir de la apertura de asamblea dada a las 17:35 horas por parte del comité ejecutivo del SUPAUAQ, que transfiere en manos de la Comisión Electoral la responsabilidad del proceso de elección del nuevo comité ejecutivo para 2016-2018.En esta jornada, al revisar la lista de asistencia se determinó que no se cumplía con el Quorum Legal para proceder a la votación, por lo que se convocó a una nueva Votación, sin cerrar la Asamblea.20 de octubre. Se realiza la siguiente votación. Esta se llevó a cabo desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en los centros de votación localizados en San Juan del Río, Cadereyta, Juriquilla, Medicina, Aeropuerto y Centro Universitario.El resultado de esta votación fue:Con 12 votos nulos.Como el Padrón total de académicos universitarios es de 1,766 y en esta etapa para ganar, cualquier planilla debía de obtener el 66%, debido a los resultados de esa jornada, ninguna pudo alcanzarlo, por lo que se convocó a una segunda jornada de votación con fecha 27 de octubre, donde se instalaron de la misma forma las casillas y en los mismos lugares.26 de Octubre. El día anterior a esa segunda jornada electoral, la planilla USU interpuso una impugnación solicitando el retiro del registro a la planilla LSU, por lo que se cita a los representantes de ambas planillas a una reunión urgente para aclarar los puntos de dicha impugnación. Aunque la reunión estaba prevista para las 7:00 pm, el representante de la planilla LSU se presentó hasta las 7:30 pm de ese día, trayendo consigo una impugnación en la que, entre otras cosas, solicitaba el retiro del registro de la planilla USU, además de que impugnaba la presencia de compañeras de actividad administrativa en el sindicato adscritas a estas funciones de forma permanente.De estas impugnaciones, se hace conocimiento a ambas planillas durante la reunión convocada, dando paso a un planteamiento que hizo esta Comisión Electoral, que se resume a continuación:“Deben pensar bien cada una de las impugnaciones y el peso final que tienen, ya que en el escenario final, si las dos planillas se ven fuera, podría no existir un ganador en la contienda…”.A lo que ambos participantes se apegaron a verificar con sus planillas las posibilidades.Finalmente, aceptaron no detener el proceso y llevar a cabo la jornada electoral prevista para el día siguiente.27 de Octubre. Se da inicio a la jornada electoral con las siguientes consideraciones:Durante la tarde de este día, se convocó, por parte del presidente de la comisión electoral, a los representantes y candidatos a secretaría general del proceso, a platicar sobre las impugnaciones pendientes de resolver como se acordó antes. En esos momentos, nuevamente no quisieron desistir de su objetivo de resolver lo de las impugnaciones ambas planillas, accediendo y firmando un documento, a llevar a cabo el escrutinio y conteo solamente.El resultado de la votación fue:Existiendo 18 votos nulos.Debido a la existencia de impugnaciones de ambas planillas, la Comisión Electoral enteró a los participantes que antes de dar el veredicto final, se tendría que revisarlas. Esto ocasionó que los integrantes de LSU no tomaran la protesta respectiva como nuevo Comité Ejecutivo protagonizando y emprendieran con gritos y denostaciones en contra de la Comisión Electoral porque no aceptaban la revisión de las impugnaciones que ellos mismos habían aceptado hacerlo.Debido al ambiente candente se tuvo que resguardar el conteo en un escrito, auxiliados con la presencia de dos notarios públicos, y dar fe de lo acontecido.Bajo este documento, se describe el conteo, pero se hizo el anuncio de que no se puede dar por cerrada la asamblea y no puede declararse un ganador hasta no resolverse las impugnaciones que ambas planillas habían presentado y seguían presentando.29 de Octubre. La Comisión Electoral, luego de revisar las impugnaciones, retira el registro de ambas planillas. La determinación de la Comisión Electoral estuvo sustentada en el artículo 77 de los Estatutos en donde se señalan las causas para el retiro del registro.Trata de hacer saber su dictamen a los representantes de ambas planillas ese mismo día, pero al no presentarse la planilla LSU a recoger el veredicto, la Comisión Electoral opta por hacer un citatorio público a través de medios de comunicación para que se presenten los representantes de ambas planillas a recogerlo el 31 de octubre.31 de Octubre. A las 12:00 horas del mediodía, en la sala de juntas de la planta baja de las instalaciones del SUPAUAQ se hizo entrega de dichas resoluciones consistente en RETIRAR EL REGISTRO DE LAS DOS PLANILLAS por incumplir con lo observado en los estatutos y en la convocatoria. Debe subrayarse que a esta reunión se tuvo que solicitar el apoyo de personal de seguridad de la Universidad con el fin de preservar la integridad física de los integrantes de la comisión, ya que corrían rumores sobre connatos de violencia en la sesión.Todos los elementos documentados y la resolución respectiva es turnada a la Comisión de Honor y Justicia para su ratificación.De acuerdo con los Estatutos, las planillas pueden apelar ante la Comisión de Honor y Justicia tal resolución antes de 72 horas de haberse emitido la resolución.Mientras, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le otorga a la planilla LSU la toma de nota sin que se haya presentado la documentación respectiva: Acta de la Asamblea Electoral y padrón oficial de votación. Es IMPOSIBLE que se hayan entregado dichos documentos ya que estaban en poder de la Comisión Electoral hasta la conclusión del proceso, que terminó hasta el 3 de noviembre.Esto denota una abierta intervención del gobierno estatal en los asuntos internos del sindicato universitario.3 de Noviembre. La Comisión de Honor y Justicia ratifica la decisión de la Comisión Electoral por lo que el retiro del registro de las planillas es definitivo.Respetando el estatuto, el Comité Ejecutivo en funciones convoca a Consejo Consultivo (pleno de delegados de las Facultades) el 7 de noviembre, para que emita un resolutivo ante esta situación inédita. De acuerdo a los Estatutos, es el Consejo Consultivo quien debe determinar qué hacer ante casos no previstos con respecto a las elecciones.7 de noviembre. El Consejo Consultivo acuerda convocar a nuevas elecciones antes del16 de noviembre. Es aprobado por 11 de los 14 delegados. Con violencia, los de LSU trataron de impedir el desarrollo de la sesión, la que hubo de trasladarse a una sede alterna.Para ratificar esta resolución del Consejo Consultivo y de acuerdo con los Estatutos, se convoca a una Asamblea General Extraordinaria para el 8 de noviembre.8 de Noviembre. Con el fin de ratificar el fallo del Consejo Consultivo, se realiza la Asamblea General Extraordinaria en el Auditorio del edificio Parque Biotecnológico de la Facultad de Ingeniería ubicado en el Centro Universitario (Esq. Av. Hidalgo y Av. 5 de Febrero).Los integrantes de LSU tratan de impedir con violencia el desarrollo de la Asamblea (quedaron registradas fotos y videos): intentaron arrebatar al Secretario de Actas el micrófono, intentaron apoderarse de las urnas de votación, intentaron quitar el sonido de las bocinas, arrojaron agua a los integrantes del presídium, intentaron de manera violenta atajar a maestras y maestros que querían votar y arrojaron gas pimienta al interior de un recinto cerrado que se halla en el cuarto piso de un edificio que no cuenta con salidas de emergencia y donde había maestras embarazadas, maestras asmáticas, maestras con glaucoma, personas de la tercera edad y hasta una niña. Esto habría podido terminar en tragedia. Se identificó al responsable: fue el representante general de la planilla LSU. Destruyeron una urna de votación y una bocina. Todo quedó registrado ante notario público.A pesar de esto, la Asamblea General ratificó la convocatoria a nuevas elecciones para el 11 de noviembre.11 de Noviembre. Se efectúan nuevas elecciones, en los mismos lugares y horarios que en las anteriores jornadas, con la participación de dos nuevas planillas. Resultando ganadora la llamada Integración Sindical, que encabeza en la Secretaría General la Mtra. Nuri Guadalupe Villaseñor Cuspinera, resultó ganadora de la votación realizada en la Asamblea General Extraordinaria para la Elección del Comité Ejecutivo 2016-2018, celebrada durante este día.Dicha planilla logró 71.5% de votos a su favor; la planilla Comunidad Sindical Autónoma encabezada por el Mtro. José Zacarías Jaime Flores León alcanzó 20.9 % y los votos nulos representaron 7.6% de la votación.Dado que no hubo impugnaciones a este nuevo proceso, los vencedores tomaron protesta ante la Asamblea General el mismo 11 de noviembre.Dicha planilla se encuentra integrada por: La Mtra. Nuri Guadalupe Villaseñor Cuspinera, Secretaria General; el Mtro. Gerardo Pérez Alvarado, Secretario de Asuntos Laborales; Mtro. Ricardo Chaparro Sánchez, Secretario de Prensa y Propaganda; Lic. Fernando Guzmán Medina, Secretario de Actas, Archivo y Estadísticas; Dr. José Alberto Rodríguez Morales, Secretario de Finanzas; y Lic. Teresa Isabel Ruíz Martínez, Secretaria de Relaciones y Educación SindicalEste mismo día las autoridades sindicales y entrantes se apersonaron para solicitar la Toma de Nota ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pero les respondieron que como no era urgente no podrían tener guardias y que sería hasta el 14 de noviembre que recibirían la documentación.12 de Noviembre. El proceso de entrega-recepción al nuevo Comité Ejecutivo se llevó a cabo el 12 de noviembre.14 de Noviembre. Se solicitó la Toma de Nota para el nuevo Comité Ejecutivo, pero el Secretario del Trabajo dice que para él es válida la toma de nota que ya entregó.Los integrantes de LSU han intentado hacer valer su toma de nota y amenazan con apropiarse de las instalaciones sindicales, usando incluso a la fuerza pública.La violación a la Convocatoria, a los Estatutos y la violencia desatada han generado un ambiente de inestabilidad que no corresponde al espíritu universitario.Mtra. Rosa María Barajas Villa, Presidente de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia.Mtro. Guillermo Díaz Delgado, Presidente de la Comisión Autónoma de VigilanciaMédico José Guerrero Arellano, Secretario de la Comisión Autónoma de VigilanciaMtro. Jorge Luis Olmos Velázquez, Vocal de la Comisión Autónoma de VigilanciaMtra. Rita Ochoa Cruz, Vocal de la Comisión Autónoma de Vigilancia.Mtro. Ángel Salvador Xeque Morales, Secretario de la Comisión Autónoma de Hacienda.Mtra. Beatriz Liliana Álvarez Mayorga, Vocal de la Comisión Autónoma de Hacienda.Mtra. Elsa Cristina Navarrete Ochoa, Vocal de la Comisión Autónoma de Hacienda.