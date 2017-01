Protesta PRD también en contra de gasolinazo

Este domingo, miembros del Sol Azteca acudieron a la Plaza de Armas con pancartas. PRD

Simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, se manifestaron en las inmediaciones de Palacio de Gobierno en contra del gasolinazo.



Provenientes de diferentes puntos del estado, entre ellos de El Marqués, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, los perredistas hicieron saber las inconformidades por el alza en el costo de la gasolina, y señalaron la irresponsabilidad de legisladores y senadores por tomar decisiones que afectan a la ciudadanía. La manifestación estuvo encabezada por el líder estatal del partido, Adolfo Camacho.



Con pancartas y discursos, cerca de 200 personas, militantes del PRD, estuvieron en PLAZA DE ARMAS para expresar sus inconformidades.



Camacho Esquivel señaló que dicha manifestación tuvo como objetivo solidaridarisarse con la ciudadanía ante el descontento que viven los ciudadanos en el país y ante la toma de decisiones de algunos “cuantos partidos”, porque ellos no lo apoyaron.



“EL PRD ha expresado su indignación, también aprovechamos para hacer unas precisiones en lo que públicamente ha dicho el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto, la realidad es que nosotros siempre estuvimos en contra de la reforma energética, en 2013 hicimos un gran movimiento para revertir esta reforma. Estamos presentando unas iniciativas en el Congreso para poder revertir el gasolinazo, es una aspiración que tenemos, una lucha que haremos e invitamos a sociedad a seguir participando“, señaló.



En Plaza de Armas, los perredistas portaban letros que leían: “La corrupción vive en México”, “Alto a la toma de decisiones donde no es consultado el pueblo”, “Fuera Peña Nieto corrupto y ratero”, entre otras.



Durante dos horas, militantes del Sol Azteca, entre ellos los presidentes de los comités municipales, tomaron la palabra uno a uno para exigir una solución al incremento de los precios de la gasolina.



Entre ellos Gabriel Olvera, “El Gavilán”, secretario general del PRD, agradeció la presencia de la gente y la llamó a continuar la lucha.



Por último, Adolfo Camacho urgió a frenar el denominado “gasolinazo”, al considerar que además, la reforma energética aprobada hace 3 años no está cumpliendo con las expectativas y promesas de sus principales promotores.



“Ninguno de estos beneficios se está reflejando en los bolsillos de los ciudadanos, por el contrario, cada vez los mexicanos estamos resultando más perjudicados”.