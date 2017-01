Certificará UAQ laboratorio vegetal de primer nivel aquí

El propósito del Laboratorio Nacional de Caracterización e Identificación Vegetal es ofrecer servicios certificados de primer nivel para los investigadores. UAQ

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad de Guadalajara (UDG) unieron esfuerzos para participar por tercer año consecutivo en el Laboratorio Nacional de Caracterización e Identificación Vegetal, impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el objetivo de generar proyectos de infraestructura física y humana, y brindar servicios de alta calidad especializados en la comunidad científica en este rubro. Se contempla que el próximo año ya operen dichos servicios y sean autosustentables.



Por esta razón, representantes del Conacyt visitaron las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales de la Máxima Casa de Estudios de la entidad y revisaron algunos de los avances que se han hecho al respecto. Se anunció que próximamente, a través de un despacho externo elegido por las universidades, se certificará bajo estándares nacionales e internacionales el trabajo del Laboratorio para aportarle mayor garantía al trabajo que realicen.



Dicho programa fue creado para generar una sinergia regional entre grupos de investigación y aprovechar recursos que se pueden gestionar para labores de equipamiento e infraestructura por medio de Conacyt y, posteriormente, que de esta manera las instituciones presten servicios de laboratorio vegetal.



Durante la inspección, Margarita Teresa de Jesús García Gasca, directora de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ, expresó que cuentan con la operación de un microscopio electrónico de barrido y otros estudios que no tiene cualquier laboratorio en la región, como de caracterización vegetal morfológica, de taxonomía, generación de inventarios florísticos y definición de especies, así como la situación de aquellas que son originarias de Querétaro y las que son de otros lugares.



Esta clase de estudios permiten, por ejemplo, determinar las mejores condiciones para el crecimiento vegetal de alguna especie en particular, pero también la situación que hay en materia de crecimiento urbano.



“Al estar sembrando especies exóticas o no nativas tenemos más gasto de agua y con más gasto de agua, hay mayor necesidad de infraestructura civil, todo va encadenado y por ello, se tratan de vincular estos proyectos”, expresó.



Por su parte, Gerardo Castro Bolaños, coordinador del Programa de Laboratorios Nacionales y de Infraestructura para Conacyt, señaló que “es importante que consideren estos programas como de largo aliento y no como un programa efímero; ante la situación que estamos viviendo como país es necesario tener esa cohesión entre diferentes grupos de investigación y aprovechar esta ventanilla que ofrece Conacyt”.



La UAQ y la UDG tendrán que aportar hasta un 40 por ciento concurrente cada una, de los aproximadamente 15 millones de pesos a los que podrían aspirar para 2017 y mejorar la actividad de investigación; el resto del recurso lo aportará el Conacyt. Se contempla que a mediados de enero se cierre dicha convocatoria.