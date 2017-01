Cumple el Sistema de Verificación Vehicular con normas Semarnat

verificaciones vehiculares. VÍCTOR POLENCIANO

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, informó las acciones realizadas por la administración estatal para la actualización del Sistema de Verificación Vehicular de Querétaro (VVQ), donde destacó que ya se dio cumplimiento a las normas emitidas, tanto en 2014 como en 2016, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



Indicó que se implementó el sistema validado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se estableció la verificación vehicular semestral obligatoria para todo el parque vehicular queretano, así como la renovación de los convenios con las entidades que forman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).



Estas acciones representan una inversión por parte del Poder Ejecutivo del Estado de 4.7 millones de pesos; ahora se cuenta con un Sistema Digital Centralizado para el control de la operación de los Centros de Verificación, se homologaron los certificados en cuanto a medidas se seguridad e implementación de códigos QR.



El Funcionario Estatal explicó que cada verificentro invirtió 800 mil pesos en la instalación del equipo necesario, el cual se compone por dinamómetros, cámaras, estación meteorológica, equipo de cómputo, internet, entre otros.



De los 54 centros de verificación que se tenían en el estado al inicio de 2016, con fecha límite al 31 de diciembre de 2016, 42 de ellos realizaron la inversión correspondiente para el cumplimiento del nuevo sistema de verificación, de los cuales 27 ya operan con normalidad y 15 se encuentran en proceso, los 12 restantes perdieron su concesión.

Del Prete puntualizó que en conjunto con la LVIII Legislatura del estado se modificó la Ley de Tránsito, de manera tal que ahora se puede sancionar a los vehículos que no estén verificados, tanto locales como foráneos.



El 16 de diciembre del 2016 autoridades de la CAMe y del Gobierno del Estado de México validaron el cumplimiento de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, por el momento se está en espera de la validación por parte de la Ciudad de México, por lo que nuevamente se emiten certificados Cero y Doble Cero con validez en el Estado de México.



Los verificentros en dónde se pueden obtener los certificados cero y doble cero son: el 34 ubicado en Prolongación Zaragoza no. 62, col. Ensueño; el 37 en 5 de Febrero no. 2 Col. Casa Blanca; así como el 50, establecido en la Carretera a Tlacote no. 205 Fraccionamiento Galindas.



El 30 de diciembre del 2016, se publicó en la Sombra de Arteaga el Programa Estatal de Verificación Vehicular para el primer semestre del 2017, allí se establecen las condiciones bajo las cuales operará, como el tipo de certificados, tarifas, multas, obligaciones para los propietarios de los vehículos y de los Centros de Verificación Vehicular, destacó el

titular de SEDESU.



Finalmente, detalló que derivado de la publicación de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, se elimina la verificación estatal, por lo que desde ahora únicamente se puede verificar en las modalidades Dos, la cual tiene un costo de 226 pesos; Uno por 247 pesos; Cero, que cuesta 405 pesos; y la Doble Cero por 805 pesos.