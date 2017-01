DESPERDICIA CONAGO 110 MIL PESOS EN SALÓN

.

Al concluir la reunión de trabajo, el lunes pasado, entre el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña y 21 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se tenía previsto que algunos mandatarios, incluyendo al de Querétaro, Francisco Domínguez Servié, coordinador de la Comisión de Hacienda y su similar de Campeche, Alejandro Moreno, coordinador de la Comisión de Energía, ofrecieran una conferencia de prensa para hablar de los temas más importantes abordados con le funcionario federal.



Pero como la reunión no resultó tan positiva para los gobernadores, estos decidieron dejar plantados a los reporteros de prensa nacional y de estados como Querétaro, que fueron llevados por la oficina de prensa del Ejecutivo estatal.



La Conago había reservado un salón en del Hotel Presidente Intercontinental, uno de los más caros de México, ubicado en la exclusiva zona de Polanco y que tiene un costo de 110 mil pesos.



La Conferencia de prensa iniciaría a las 13:00 horas, pero conforme pasaba el tiempo y no arribaban al salón, los reporteros y camarógrafos nacionales fueron abandonando el sitio.



No así los queretanos que debieron esperar a que logística de Comunicación Social los moviera del lugar.



Mientras eso sucedía, algunos gobernadores que participaron en el encuentro con Meade Kuribreña en Palacio Nacional, salieron y caminaron unas calles para llegar al restaurante El Cardenal, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para degustar las viandas que lo ubican como uno de los mejores comederos del país.



En tanto, en el Hotel Presidente, casi a las 13:30, personal que organizó la fallida conferencia, informaron que el evento se cancelaba sin dar mayores explicaciones.



Según el programa, a la conferencia deberían haber llegadoel presidente de la Conago, Graco Ramírez, gobernador de Morelos; Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y coordinador de Hacienda, además de Alejandro Moreno, gobernador de Campeche y coordinador de Energía.



Ninguno apareció.