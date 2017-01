Diputados atropellan leyes, dice Nava

Miguel Nava Alvarado aseguró ayer a los medios de comunicación, que usará todos los recursos legales a su alcance para evitar el atropello del Partido Acción Nacional, el cual, señala, se orquestó desde el Congreso. INQRO

De forma deliberada, tanto el Presidente de la Mesa Directiva como el de la Junta de Coordinación Política han atropellado la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los mas elementales derechos Constitucionales.



Así lo acusó el ombudsman estatal, Miguel Nava, luego del duro revés legal que propino al Congreso al obligarles a suspender la Sesión de Pleno mediante un amparo en el que se definiría su ratificación y eventual cese al frente de la Defensoría de Derechos Humanos.



Y es que, de acuerdo con Nava Alvarado, en su primera comparecencia, del 5 de diciembre del 2016, no asistieron las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional ni la de Nueva Alianza, lo que viola los términos del Artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que estaba vigente en el momento en que se celebró la primera comparecencia.



“A los dos días de mi comparecencia, cambiaron el Artículo. El que a mí me aplica, señala que las votaciones que se lleven a cabo por la hoy Junta de Coordinación Política, debieron haberse realizado de manera consensada y por unanimidad”.



La segunda “omisión” de los representantes populares, fue en el segundo encuentro con el ombudsman, el 5 de enero, el cual no tendría que haberse efectuado por existir un recurso de revisión ante el presidente de la Mesa Directiva promovido por el doctor Miguel Nava, al considerar que se violaba la Ley Orgánica y la Constitución.



Aún sabiendo lo anterior, los diputados decidieron celebrar la sesión de la Junta de Coordinación Política y, además, negaron a Nava Alvarado el acceso a la Sede Legislativa, y cuando pudo por fin entrar, lo dejaron esperando por tres horas sin permitirle estar presente en la Sesión.



“Me percaté que tampoco vinieron todos los integrantes de la Junta. A esa reunión, volvió a faltar Nueva Alianza y la fracción parlamentaria del PRD. Por lo tanto, en términos de la ley aplicable en el momento de establecerse el acuerdo de procedimiento, era el 142 de aquel momento”.



De la misma forma, el ombudsman aprovechó para recordarle a los diputados que en la Constitución, el Artículo 14, en su primer párrafo, establece la prohibición a la retroactividad de la ley.



Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el dictamen de la Junta de Coordinación Política en torno al dictamen sobre el destino del aún titular de la Defensoría, lo que no le permite ver si hay algún perjuicio en su contra ni determinar acciones legales a seguir.

Miguel Nava acusó que como una triquiñuela legal, los legisladores han fijado las fechas más trascendentes en fines de semana para que caigan en días no laborables en los tribunales.



“Me notifican el viernes, por la tarde del viernes 2 de diciembre, para que comparezca 5 de diciembre. En el inter, un fin de semana es prácticamente imposible promover algo en contra”.



Miguel Nava acusó que Antonio Rangel ha mentido de forma deliberada, el pasado 4 de enero ante los medios, dijo que aún teniendo un recurso de revisión en trámite, señaló que no tenía notificación alguna sobre dicha acción.



“Era mentira. En el expediente, está la notificación del día 20 de diciembre. Se lo notifica el presidente de la mesa directiva. Un día antes, se acordó dar trámite. Se admitió mi recurso”.



Para finalizar, el titular de la Defensoría advirtió que hará uso de todos los recursos legales a su alcance para evitar el atropello que los diputados del blanquiazul han orquestado desde el Congreso. Aseveró que les incomoda su presencia en el organismo por que no se calla lo que ve y por las leyes que les ha tumbado desde la Suprema Corte de Justicia.