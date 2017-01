Gasolinazo también es culpa de estados: Meade

Palacio Nacional: El secretario de Hacienda, José Antonio Meade; el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el gobernador de Morelos y presidente de la Conago, Graco Ramírez, ayer. TWITTER GRACO RAMÍREZ

En el marco de la reunión del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, con integrantes de la Conferencia Nacional del Gobernadores (Conago), celebrada ayer en Palacio Nacional, el funcionario les dijo a los mandatarios que el gasolinazo también es responsabilidad de los Gobiernos Estatales.



En entrevista antes de su participación en la XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que la dependencia a su cargo rechazó ante los gobernadores que sea posible revertir el gasolinazo, por el contrario, ellos también deben invertir para reducir los costos de transportación en el futuro.



Y según dijo, fue más claro: Además del aumento en el precio internacional de los combustibles, el gasolinazo se debe a que los gobernadores del país no han invertido lo suficiente en años recientes en infraestructura energética.



Señaló que “el Gobierno mexicano no controla los precios internacionales del petróleo.



Necesitamos un trabajo coordinado, se acordó (con los gobernadores) tener grupos de coordinación, porque parte de lo que vemos (con el gasolinazo) es también una falta de inversión en el mercado de las gasolinas, y eso tiene que ver con falta de inversión local”.



El funcionario detalló además -según nota del diario Reforma- que la dependencia a su cargo explicó a los gobernadores el porqué del gasolinazo y la manera en que tendrán que fluctuar los precios del combustible en los próximos meses.



Ya ante los diplomáticos del país, Meade aseveró que no había alternativa alguna para el Gobierno y que de cualquier modo, el precio de las gasolinas en México es competitivo frente al observado en otros países.



“Todos ustedes que vienen de representarnos en el mundo saben que el precio de la gasolina sube y baja y como cualquier otro precio se ajusta. Ninguno aquí se sorprende que el precio fluctúe”.



Por su parte, en un comunicado de dos párrafos, la Conago expresa su preocupación por los efectos generados por el incremento en los precios de los combustibles, que se dieron en un entorno internacional complejo.