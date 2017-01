Presume Rangel cercanía con ombudsman

Antonio Rangel refirió que Miguel Nava no tiene forma de saber si en el dictamen que ha realizado el Congreso se le ratifica o no. Facebook

Asegurando que no les incomoda la presencia de Miguel Nava Alvarado en la Defensoría de los Derechos Humanos, el titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Antonio Rangel, afirmó que tiene una gran cercanía con el ombudsman, y dijo que no hay línea para echarlo del organismo.



En la misma entrevista, reconoció que la continuidad de Nava Alvarado ya no se encuentra solo en manos de los legisladores, sino de la valoración que haga un juez a las objeciones que el quejoso puso en torno al procedimiento para evaluar y dictaminar su desempeño como presidente de la Defensoría.



“Luego de la notificación que le hiciera el Juzgado IV de Distrito a esta Legislatura en el sentido de que le ha concedido al quejoso una suspensión provisional para que las cosas se queden en el estado en que se guardan, hasta que se notifique a las autoridades la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva”.



Será hasta el próximo jueves 12 cuando el Juzgado se pronuncie respecto a las quejas de Miguel Nava.



Contra lo que se ha dicho en el sentido de que Antonio Rangel ha dado tumbos al conducir el proceso de la Defensoría y que ello ha dado al ombudsman recursos legales para retrasar la renovación o en su caso la ratificación del titular del organismo, el legislador blanquiazul afirmó que el amparo era algo que veían venir y aseguró que ya le han rechazado las autoridades varios recursos legales que Nava ha promovido. Acotó que cumplirán todo lo que las autoridades jurisdiccionales ordenen.



Antonio Rangel refirió que Miguel Nava no tiene forma de saber si en el dictamen que ha realizado el Congreso se le ratifica o no. Afirmó que no ha habido hermetismo en el procedimiento y hasta dijo que ha sido totalmente abierto.



“El propio defensor de los Derechos Humanos conoce el contenido del expediente y la única formalidad que nos estamos guardando es el dictamen para que se conozca en Sesión de Pleno”.